Les poids lourds de la technologie, des affaires et des sports de Seattle collectent 27 millions de dollars pour le fonds de soutien communautaire COVID-19, invitent d’autres à se joindre – .

Une coalition de chefs de file de la technologie, des affaires et du sport de toute la région de Puget Sound a recueilli 27 millions de dollars pour aider les personnes touchées par l’épidémie de COVID-19 – et elle demande aux autres de participer.

Plus de 200 donateurs se sont réunis au cours des quatre derniers jours pour lancer #AllinSeattle, un effort pour fournir une assistance aux membres de la communauté ayant des besoins financiers en raison de l’épidémie de COVID-19. L’objectif de collecte de fonds initial était de 5 millions de dollars.

Des dons seront faits à un groupe d’organismes sans but lucratif qui fournissent de la nourriture et un abri. Le groupe ne collecte pas ou ne distribue pas les fonds caritatifs, mais envoie “un cri de ralliement destiné à inspirer les individus à donner directement aux organisations travaillant sur le terrain en ce moment”, selon une lettre communautaire distribuée lundi matin.

“Nous venons à vous avec une grande, mais nécessaire, demandez – soyez audacieux et creusez profondément”, lit-on dans la lettre. «Les habitants de la région de Seattle ont désespérément besoin de vous. Nous lançons #AllInSeattle pour nous assurer que les gens dans nos vies et dans nos quartiers ont le soutien dont ils ont besoin pour traverser cette crise. »

La liste des supporters comprend des noms bien connus tels que le PDG d’Amazon Jeff Bezos, le PDG de Microsoft Satya Nadella et le quart-arrière des Seahawks Russell Wilson, mais les organisateurs ont pris soin de l’appeler une large coalition avec une implication et un soutien généralisés. Parmi les autres contributeurs figurent des cadres supérieurs et des dirigeants de certaines des entreprises et startups publiques de la région de Seattle, ainsi que d’autres particuliers, familles, sociétés d’investissement et fondations. (Liste complète ci-dessous.)

L’État de Washington et la région de Seattle sont devenus l’épicentre initial de la nouvelle épidémie de coronavirus, qui a tué 75 personnes à Seattle et dans le comté de King et plus de 15 000 dans le monde.

Les mandats de distanciation sociale obligent les entreprises à fermer et à réduire considérablement le personnel dans la région de Seattle. Les restaurants ont fermé; les organismes sans but lucratif font des coupes importantes; et les startups technologiques réduisent déjà leurs effectifs.

Il s’agit de mettre de l’argent entre les mains de personnes qui ont besoin de notre aide.

Le département du travail de l’État fait face à une vague de demandes d’assurance chômage, qui ont plus que doublé au cours de la semaine dernière.

«Il s’agit de mettre de l’argent entre les mains de personnes qui ont besoin de notre aide», a déclaré Steve Singh, cofondateur et directeur général de Concur au Madrona Venture Group, l’un des organisateurs de la coalition.

Singh s’attend à ce que les chefs d’entreprise dans d’autres villes renforcent le soutien à la collecte de fonds pour leurs communautés locales au milieu de l’épidémie de COVID-19. «Vous en verrez des saveurs partout dans le pays», a-t-il déclaré à ..

Amazon, Microsoft et d’autres sociétés de la région de Seattle ont aidé au lancement du COVID-19 Response Fund au début du mois. La Seattle Foundation héberge le fonds et gère des subventions ponctuelles pour soutenir le travail des organisations de santé publique et des organisations à but non lucratif.

Amazon fera également un don de 25 millions de dollars pour aider son réseau de chauffeurs-livreurs indépendants, de travailleurs d’Amazon Flex et d’employés saisonniers à faire face aux perturbations causées par l’épidémie de COVID-19. De plus, la société couvre temporairement le loyer des entreprises qui louent des locaux dans ses immeubles et accorde des subventions aux petites entreprises de son quartier de Seattle.

Ce week-end, Microsoft a fait don d’équipement de protection individuelle à l’État de Washington pour les travailleurs de la santé de la région de Seattle.

