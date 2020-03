Les Powerbeats 4 d’Apple apparaissent sur les tablettes avant l’annonce officielle

Bien qu’Apple n’ait dévoilé aucun mot officiel sur les écouteurs sans fil Powerbeats 4, des rumeurs et des fuites sur leur existence ont fait leur apparition au cours des dernières semaines. Maintenant, ils ont même été vus sur des étagères.

Tel que rapporté par ., un lecteur a trouvé le nouveau Powerbeats 4 disponible pour 149 $ dans son Walmart local à Rochester, New York. Il n’est pas clair s’il s’agit du prix de vente final, car nous devrons attendre le mot officiel à ce sujet, mais le Powerbeats 3 a été lancé pour 199 $ (169,95 £ / 259 AU $).

@ . @MacRumors les nouveaux Beats Powerbeats ont-ils chuté sans annonce? ceux-ci ont été trouvés dans mon Walmart local à Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB14 mars 2020

Comme on peut le voir, la nouvelle itération des écouteurs sans fil Apple de la marque Beats by Dre est disponible dans les options de couleur noire, rouge et blanche attendues. Ils présentent également la conception améliorée des crochets d’oreille que nous attendions de la part du véritable Powerbeats sans fil Pro.

De même, l’emballage affirme que les écouteurs sans fil auront jusqu’à 15 heures d’autonomie, une avancée par rapport aux 12 heures offertes par les Powerbeats 3 et quelque chose que nous anticipions, étant donné que les nouvelles unités incluent probablement la puce H1 d’Apple.

L’ajout de cette puce introduit également la fonctionnalité “Hey Siri” (un détail qui a été découvert dans le code iOS 13.3), permettant aux utilisateurs d’accéder directement à l’assistant numérique d’Apple via une commande vocale au lieu d’avoir à le réveiller en appuyant sur un bouton.

Bien que cela soit une confirmation aussi claire de l’existence du produit que nous pouvons l’obtenir sans que ce soit le mot officiel d’Apple, il convient de noter que le géant de la technologie n’a fait aucune annonce officielle à ce stade, nous n’avons donc pas encore appris tous les détails sur les dernières écouteurs sans fil de Beats.