Les Powerbeats Pro d’Apple sont meilleurs que les AirPod dans tous les sens, et ils sont 50 $ de réduction aujourd’hui – .

Les AirPods d’Apple sont de loin les véritables écouteurs sans fil les plus populaires actuellement, et les deux versions des AirPods 2 sont de retour au prix profondément réduit du Black Friday. Mais si vous voulez une meilleure qualité sonore, un meilleur ajustement et une durée de vie de la batterie bien meilleure, il y a une autre vente Amazon que vous devez vérifier. Les écouteurs sans fil Powerbeats Pro True sont meilleurs que les AirPod dans tous les sens du terme, et c’est pourquoi ils coûtent 250 $. C’est exactement le prix que vous paierez si vous les achetez en ce moment auprès d’Apple, mais ils ne coûtent que 199,95 $ si vous en attrapez une paire chez Amazon à la place.

Voici plus de la page produit:

Écouteurs haute performance totalement sans fil

Jusqu’à 9 heures d’écoute (plus de 24 heures avec étui de chargement)

Crochets d’oreille ajustables et ajustés pour un confort et une stabilité légers

Conception renforcée pour une résistance à la transpiration et à l’eau lors des entraînements difficiles

Commandes de volume et de piste sur chaque oreillette, capacité vocale et lecture / pause automatique

Amélioration des performances des appels téléphoniques et de la gestion des appels à partir des écouteurs

Son puissant et équilibré avec plage dynamique et isolation acoustique

Les écouteurs se connectent indépendamment via Bluetooth de classe 1 pour une portée étendue et moins d’abandons

Avec Fast Fuel, une charge de 5 minutes donne 1,5 heures de lecture lorsque la batterie est faible1

Contenu de la boîte: écouteurs Power Beats Pro totalement sans fil, étui de chargement, embouts d’oreille avec quatre options de taille, câble de charge Lightning vers USB-A, guide de démarrage rapide, carte de garantie

