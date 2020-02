Les pré-commandes PS5 devraient ouvrir dès le 5 mars

Une autre semaine, une autre rumeur sur PlayStation 5 … la dernière fuite sur PS5 prétend que la console Sony de nouvelle génération sera révélée lors d’une réunion PlayStation en mars, avec des précommandes ouvertes dès le 5 mars.

C’est selon l’utilisateur de Twitter @PSErebus, qui avait précédemment correctement divulgué la date de sortie initiale de Last of Us Part 2; cependant, nous sommes encore assez sceptiques quant aux affirmations de l’utilisateur.

Découvrez le tweet ci-dessous:

Si vous voulez empiler l’homme, vous devez y travailler. Les précommandes pour PlayStation 5 commencent en mars pic.twitter.com/amBhIMU0Zr 28 décembre 2019

Peser les preuves

Cet utilisateur de Twitter prétend en savoir beaucoup sur la prochaine révélation de la PS5. Parallèlement à la “ fuite ” que la PS5 révélera en mars, le compte a affirmé que la console sortira en Amérique du Nord le 20 novembre 2020 au prix public conseillé de 499 $.

Ils affirment également que les précommandes pour le nouveau Gran Turismo commenceront au “printemps 2020” (donc mars-mai), que GTA 6 sortira à “automne 2021” (septembre-novembre) et que la PS5 sera rétrocompatible. avec PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4. C’est beaucoup à déballer.

Bien que ce compte ait été juste avant, comme toujours, nous devons prendre ces informations avec une grosse pincée de sel – il y a eu beaucoup de rumeurs incorrectes récemment. De plus, naturellement, nous ne savons pas comment ils obtiennent ces informations.

D’un autre côté, une révélation de mars (et une disponibilité en précommande) aurait du sens. Nous nous attendions à une révélation de février sur PS5, mais Sony n’a pas entendu parler de cet événement. Nous ne serions pas surpris si la société avait prévu un événement pour mars au lieu de février – après tout, Sony a été plein de surprises en ce qui concerne la PS5.

Donc, d’une manière ou d’une autre, nous attendons une révélation de la PS5 dans un proche avenir – mais nous ne saurons pas exactement quand Sony n’aura pas choisi de divulguer les détails.