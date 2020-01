Les précommandes du Chromebook Flip C436 d’Asus commencent à 800 $, ce qui en fait le Flip le plus cher à ce jour

Asus a dévoilé son nouveau Chromebook phare au CES au début du mois, le Flip C436. Comparé au C434 précédent, il offre une conception plus fine, des mises à niveau importantes du processeur et plus de stockage. Cependant, si vous espériez que Asus resterait dans la fourchette de prix de ~ 550 $, j’ai de mauvaises nouvelles pour vous.

Le Chromebook Flip C436 est désormais disponible en pré-commande sur Amazon, avec une date de sortie prévue le 24 février. Le modèle de base avec un processeur Core i3-10110U et 8 Go de RAM coûte 799,99 $, un bond de prix significatif par rapport au C434, qui a flotté autour de 550 $ depuis sa sortie. Le modèle Core i5 coûte 999,99 $, mais vous obtenez le double de la RAM (16 Go) et 4x le stockage (512 Go).

Cela place Asus en concurrence plus directe avec le Pixelbook / Pixelbook Go, ainsi que le prochain Chromebook Galaxy de Samsung. Si vous êtes intéressé, vous pouvez en acheter un à partir des liens ci-dessous.