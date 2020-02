Les premières captures d’écran du commutateur des mondes extérieurs émergent

La semaine dernière, l’éditeur Private Division a confirmé que l’excellent RPG d’Obsidian Entertainment, The Outer Worlds, sera enfin lancé sur Nintendo Switch le 6 mars. Nintendo a maintenant partagé le premier lot de captures d’écran de la sortie Switch de l’un des meilleurs jeux de GameSpot de 2019.

Les captures d’écran sont apparues sur la page officielle du magasin Eshop pour le jeu avant que Nintendo ne les supprime finalement. Le raisonnement derrière leur suppression n’est actuellement pas clair, mais il pourrait simplement s’agir de quelqu’un qui appuie trop tôt sur l’interrupteur. De toute façon, vous pouvez les voir ci-dessous.

La version Switch ne peut pas correspondre à la fidélité graphique sur PS4, Xbox One et PC.

VGC a confirmé que les captures d’écran sont réelles, et elles semblent certainement provenir d’une version Switch du jeu. Tout comme le port The Witcher 3, il y a une perte de netteté et de détails à laquelle il faut s’attendre. Le vrai test dépendra de la façon dont il fonctionne à la fois ancré et non ancré.

La perspective de pouvoir jouer The Outer Worlds en déplacement est certainement séduisante. Edmond Tran a récompensé le dernier 9/10 d’Obsidian dans la revue de GameSpot à la fin de l’année dernière. “J’ai fini The Outer Worlds, en voulant plus, désireux de retourner dans le monde pour voir des choses supplémentaires. Ce n’est pas un jeu court, mais c’est un jeu avec un flot constant de personnages merveilleux à rencontrer, des endroits intéressants à explorer et significatifs, quêtes à plusieurs niveaux à résoudre, qu’il ne semblait pas y avoir de place pour s’en lasser. Je voulais remonter le temps et tout faire d’une manière complètement différente. Les mondes extérieurs sont toujours convaincants, et c’est un superbe exemple de la façon de promouvoir les sensibilités RPG traditionnelles dans une expérience nette et moderne. “

