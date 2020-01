Les premières conceptions de Batman V Superman révèlent une combinaison lourde de technologie et d’armure

Un concept art inutilisé du costume de Batman dans Batman V Superman: l’aube de la justice est révélé. Le film de 2016 réalisé par Zack Snyder était Warner Bros. ‘ première étape importante vers la construction du DCEU après l’introduction du Superman d’Henry Cavill dans Man of Steel. La perspective de voir ensemble deux des super-héros les plus emblématiques sur grand écran a excité tant de fans, mais bien que ce fut un succès retentissant au box-office, il a suscité une réaction de division du public.

Batman V Superman a fait ses débuts avec Bruce Wayne de Ben Affleck. Au départ, les gens étaient sceptiques à l’égard du casting, en particulier sur les talons de l’itération bien-aimée de Christian Bale de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan. Bientôt, l’acteur s’est avéré être digne de ce rôle en décrivant brillamment une version plus ancienne et plus endurcie du personnage – quelque chose que les fans n’ont pas vraiment vu auparavant. Affleck a repris le rôle dans Justice League en 2017, et ce sera sa dernière sortie en tant que personnage. Alors que Robert Pattinson reprend officiellement le rôle dans The Batman de Matt Reeves, les fans regardent toujours le temps d’Affleck en tant que héros et espèrent qu’il mettra toujours la cape et le capot.

Comme pour la description de son personnage, les costumes de Batman font aussi partie intégrante d’une adaptation que de lancer l’acteur qui donnera vie au joueur de bande dessinée. Tout au long de la course d’Affleck, il a enfilé plusieurs armures selon la situation. Pourtant, il y a encore beaucoup de designs inutilisés, y compris celui que l’artiste conceptuel Jerad S. Marantz a récemment partagé sur son compte Instagram. Cette armure particulière pour Batman V Superman semble plus mécanique. L’illustrateur a révélé que lorsqu’il a créé cela, ils n’avaient pas été informés qu’ils utilisaient un tissu de costume basé sur ce qui était utilisé dans Dark Knight Returns. Découvrez-le ci-dessous:

Au fil des ans, plusieurs modèles de costumes alternatifs, non seulement pour Batman, mais pour d’autres personnages DCEU, sont apparus en ligne. En plus de l’art conceptuel, il y a aussi des costumes qui étaient censés figurer dans ces films, en particulier ceux de Snyder qui ont finalement été mis au rebut. L’un d’eux provenait de la soi-disant Snyder Cut of Justice League, qui aurait révélé une combinaison blindée endommagée dans Wayne’s Batcave. Que le cinéaste ait ou non l’intention de montrer le personnage portant le costume est une conversation entièrement différente, mais le voir juste en arrière-plan aurait été assez cool.

Certes, toutes les conceptions de costumes pour aucun film – qu’il soit basé sur une bande dessinée ou non – ne feront leur chemin dans la coupe finale. Pourtant, il est intéressant de voir des œuvres d’art conceptuelles comme celle-ci de Batman V Superman: l’aube de la justice. Non seulement il met en lumière des artistes conceptuels comme Marantz, mais il témoigne également du processus rigoureux de visualisation d’un film. Qui sait, des conceptions inutilisées comme celle-ci pourraient finalement faire leur chemin vers un futur film si Warner Bros. décidait de le vouloir.

