Les premières images du DJI Mavic Air 2 se dévoilent

S’il y a un fabricant qui est la référence absolue dans la fabrication de drones, c’est DJI. La technologie chinoise dispose d’un large portefeuille de produits, du segment le plus professionnel de ces outils volants aux plus occasionnels, amateurs et, bien sûr, légers.

Sous ce dernier classement, on pourrait cadrer le Mavic Air, un petit drone d’un peu plus de 400 grammes présenté début 2018. Deux ans plus tard, les premières images de ce qui pourrait être son successeur apparaissent, une hypothèse DJI Mavic Air 2.

Le nouveau design est relativement similaire à la série Mavic 2 plus moderne, comme ils le commentent dans DroneDJ, bien que bien inférieur au poids proche de 1 kilogramme de la ligne de référence. Si cela est confirmé, le haute qualité de construction de la série Mavic Je pourrais arriver à la ligne Mavic Air.

Apparemment, le prochain drone DJI incorporerait le mêmes propulseurs silencieux que la ligne Mavic 2 comprend déjà, ainsi que des capteurs dans sa partie inférieure à côté d’un système d’éclairage auxiliaire qui prend en charge les capteurs d’abaissement dans des situations de faible luminosité.

Dronedj

Dronedj

Selon DroneDJI, le cardan à bord de ce supposé Mavic Air 2 est également similaire à celui de la dernière génération de référence dans Mavic, bien qu’il arriverait avec un capteur plus petit et plus petit qu’un pouce. De plus, étant un drone de plus de 250 grammes, il comprendra le système de contrôle des avions à proximité pour éviter les situations à risque en prévenant l’utilisateur.

Enfin, nous voyons également télécommande de ce prochain drone, similaire au DJI Smart Controller, mais sans écran intégré. Il semble clair d’après l’image que nous pouvons connecter l’appareil mobile en haut de la télécommande plutôt qu’en bas.

Dronedj

Dronedj

