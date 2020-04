les premières informations sur la nouvelle série de smartphones sont apparues

LG a tenté à plusieurs reprises de stimuler les ventes de smartphones, mais aucune de ces tentatives n’a été couronnée de succès. La série de faillites et les rouges profonds des bénéfices du secteur ont conduit l’entreprise à décider de mettre fin à la série phare, le G ThinQ. Ce faisant, cependant, il a également été dit que une nouvelle série le remplacerait.

En ce qui concerne les modèles de la série, peu de choses sont sorties jusqu’à présent, sauf que les noms de code de quatre appareils ont été Bengale, plongée, lagon et Lito. Ce dernier est le protagoniste d’une série d’informations divulguées grâce à un premier banc d’essai.

Le résultat du test est apparu comme d’habitude sur Geekbench. C’est certainement le constat d’un appareil pas encore prêt vu le score réduit enregistré. juste 506 points dans le test monocœur e 1.545 dans le multicœur.

LG Lito: un nouveau smartphone

La partie la plus intéressante n’est certainement pas le score dans ce cas, mais les données liées au test. Le smartphone sera équipé de 8 Go de RAM et un Processeur Qualcomm Snapdragon pas encore défini, mais qui a huit cœurs et une fréquence de base de 1,8 GHz. Ce dernier pourrait faire partie de la Série 7xx du fabricant américain, mais ce n’est que de la spéculation.

Un tel processeur indiquerait que la série n’est peut-être plus du haut de gamme, mais milieu de gamme et cela laisserait le haut de gamme complètement à la série V. En substance, encore une autre tentative de LG pour faire un changement en créant une nouvelle identité.