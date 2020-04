les premières informations sur le nouveau niveau d’entrée d’Oppo arrivent

Oppo Find X2 et Oppo Find X2 Pro sont les derniers smartphones haut de gamme présentés par la société chinoise et au cours des prochaines semaines, le nouvel appareil haut de gamme Oppo Reno Ace 2 arrivera également. Oppo prévoit d’élargir son catalogue de smartphones bas de gamme, car le nouveau sera annoncé prochainement Oppo A12.

Oppo A12: une nouvelle entrée de gamme dans le style Realme arrive?

Au cours de cette dernière période, nous avons vu sur le marché de nombreux smartphones appartenant au segment moyen-bas du marché de la sous-marque Oppo, tels que les nouveaux Realme 6 et Realme 6 Pro ou comme le dernier Realme 5 Pro. Et à partir de ce dernier appareil il semble que Oppo a pris l’inspiration pour faire son nouveau niveau d’entrée.

Merci à une image de rendu publié en ligne, on peut déjà observer le design du prochain Oppo A12. Regardez cette photo, on voit une certaine similitude entre la coque arrière de ce smartphone et celle du dernier Realme 5 Pro. En fait, nous pouvons voir qu’il y a des reflets et des couleurs très similaires à ceux présents sur la couverture arrière de l’entrée de gamme de Realme. L’agencement des caméras semble cependant différent. Le nouveau smartphone d’Oppo en aura en effet un double caméra placée horizontalement sur le corps. En plus de la conception, certaines spécifications techniques ont également été révélées. Nous résumons ci-dessous ce qui a été divulgué.

Écran LCD de 6,22 pouces en résolution HD + avec encoche tombante

Processeur MediaTek Helio P35

Caméra arrière double 13 + 2 mégapixels avec f / 2.2

Caméra frontale de 5 mégapixels avec f / 2.0

Coupes de mémoire: 3/32 Go et 4/64 Go

Batterie 4230 mAh

Système d’exploitation Android 9 Pie avec interface ColorOS 6.1.2

Dimensions: 155,9 x 75,5 x 8,3 mm

Poids: 165 g