les premières offres disponibles pour le réseau 5G

Les amateurs de télécommunications ont hâte de découvrir de leurs propres mains le réseau de cinquième génération, mieux connu sous le nom de 5G. À cet égard, les opérateurs téléphoniques Tim, Vodafone, Wind et 3 Italia ont investi des sommes importantes pour acquérir les meilleures infrastructures du nouveau réseau mobile.

D’après ce qui a émergé ces derniers mois, les utilisateurs qui souhaitent profiter de cette nouveauté devront payer un coût supplémentaire concernant l’achat d’un nouveau smartphone. En fait, de nouveaux appareils mobiles capables de prendre en charge la technologie 5G seront proposés à la vente.

Voici les premiers opérateurs téléphoniques avec des offres 5G

Comme évoqué précédemment, les opérateurs téléphoniques accélèrent leur démarche d’approche de ce nouveau réseau, mais certains ont décidé de séduire les clients avec le lancement des premières offres téléphoniques.

Les opérateurs qui ont déménagé à l’avance sont certainement Vodafone et Tim, qui garantissent les offres suivantes:

Smart illimité: l’offre contient des minutes illimitées pour tout le monde, des SMS illimités pour tout le monde et 20 Go pour surfer sur le web au coût mensuel de 18,99 Euros.

Shake it Easy: activée par les clients de moins de 30 ans, l’offre contient des minutes illimitées pour tout le monde, des SMS illimités vers les 60 gigaoctets de trafic de données au coût mensuel de 14,99 Euros.

Ultra illimité: minutes illimitées pour tout le monde, SMS illimités et 30 concerts en 5G au prix de 24,99 Euros chaque mois.

Retour illimité: l’offre contient des minutes illimitées, des SMS illimités et des concerts illimités au coût mensuel de 40 Euros. Activé via un compte courant.

Tim Advance 5G: minutes illimitées, sms illimités et 50 concerts au coût mensuel de 29,99 Euros.

Tim Advance 5G Top: minutes illimitées pour tout le monde, SMS illimités et 100 concerts en 5G au prix de 49,99 Euros chaque mois.