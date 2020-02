Les premières photos de Keanu Reeves émergent – .

Les habitants de San Francisco ont eu un aperçu cette semaine du phénomène affectueusement connu sous le nom de Keanusance, un terme qui fait référence à la présence soudaine et omniprésente de Keanu Reeves dans une série de rôles de premier plan à partir de l’année dernière. Nous parlons de tout, de son travail vocal pour Duke Caboom de Toy Story 4 au nouveau film de John Wick, ainsi que des titres à venir comme Bill & Ted Face the Music.

Un autre ajout à cette liste est encore à un peu plus d’un an de sa sortie, mais Keanu a fait des vagues cette semaine pour avoir commencé à filmer son rôle. Nous parlons, bien sûr, de The Matrix 4 – un quatrième volet tant attendu de la franchise Matrix qui sortira en salles l’année prochaine, 22 ans après que le film révolutionnaire original Matrix a été diffusé pour la première fois sur grand écran en 1999.

Une équipe de presse locale, ainsi qu’un assortiment de fans, ont repéré Keanu dans le quartier de North Beach à San Francisco, filmant apparemment une scène pour le nouveau film Matrix, qui sortira le 21 mai 2021. Le même jour, d’ailleurs, comme John Wick 4 devrait également s’ouvrir. La Keanusance continue.

Keanu retrouve Carrie-Ann Moss dans The Matrix 4, le duo reprenant leurs rôles de Neo et Trinity, respectivement. Le casting comprend également Neil Patrick Harris, Jessica Henwick et Jonathan Groff. Malheureusement, Hugo Weaving ne reviendra pas une fois de plus pour représenter l’agent ricanant Smith, vêtu de lunettes et d’un costume et d’une cravate (il a eu un conflit d’horaire), mais un autre nouveau visage vient également d’être ajouté à le casting.

Andrew Caldwell, peut-être le plus connu pour son rôle sur iZombie en tant que Harley Johns, a rejoint le film dans ce qui est décrit pour l’instant comme un rôle secret. On dit que Henwick joue un personnage féminin de style néo, tandis que l’acteur Yahya Abdul-Mateen II est également à bord, peut-être en tant que jeune Morpheus.

Lana Wachowski réalise le film en plus de le produire avec Matrix Reloaded et le producteur exécutif de Matrix Revolutions Grant Hill. Tout compte fait, la trilogie originale a rapporté plus de 1,6 milliard de dollars dans le monde, un total qui verra sans aucun doute un grand bond l’année prochaine.

Source de l’image: Matt Baron / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.