les premières photos suggèrent un téléphone pas cher

Pixel 4a: les éventuelles caractéristiques techniques du téléphone mobile

Les instantanés ne révèlent pas beaucoup plus sur ce qui se trouve à l’intérieur du téléphone. Une acquisition des suggestions de régression disponibles suggère que vous devrez peut-être 64 Go d’espace de stockage non extensible. Il devrait apporter un écran de 5,7 ou 5,8 pouces et vous utilisez un processeur muflier niveau moyen (probablement de la série 600 ou 700) également pour réduire les coûts et réduire la durée de vie de la batterie.

Nous ne savons toujours pas quand le Pixel 4a pourrait arriver, surtout à la lumière de l’épidémie de coronavirus qui affecte la production de nombreuses entreprises. Google n’est certainement pas lié à une fenêtre de démarrage spécifique maintenant que les E / S ont été effacées. Cependant, il est difficile d’imaginer Google dans une longue période d’attente. Le pixel troisième il a servi non seulement de point d’entrée pour la gamme de smartphones Google, mais aussi de moyen de garder la série fraîche et sous les projecteurs du public.