Les premières réactions de Quiet Place 2 promettent une suite plus grande et plus satisfaisante

Les premières réactions à Un endroit calme Partie II promettent une suite digne qui étend le monde et présente d’excellentes performances. Quand A Quiet Place est sorti en 2018, le film n’a pas tardé à devenir une success story. Avec une excellente direction de John Krasinski et une histoire passionnante, le film a rapidement dépassé les attentes au box-office. Il a rapporté 340 millions de dollars dans le monde et a immédiatement déclenché des discussions sur la suite.

La deuxième entrée de la franchise a été confirmée comme étant en développement plus tard cette année-là, Krasinski revenant à l’écriture et à la réalisation. Bien qu’il ait joué avec de nombreuses idées d’histoire, Krasinski a opté pour le concept d’A Quiet Place 2, poursuivant l’histoire de la famille Abbott. Cela a permis à Emily Blunt, Noah Jupe et Millicent Simmonds de revenir, Krasinski revenant également à son rôle à l’écran via des flashbacks. Depuis, les attentes pour A Quiet Place 2 sont élevées et elles n’ont cessé de croître avec une campagne de marketing fantastique.

En relation: Pourquoi la cote PG-13 d’un endroit calme 2 a pris si longtemps

Pour le plus grand plaisir de beaucoup, les premières projections de A Quiet Place Part II ont eu lieu et les réactions à la suite de Paramount ont pu être partagées sur les réseaux sociaux. La bonne nouvelle se poursuit car la première réaction au film est extrêmement positive. Voilà quelque sans spoiler réactions au film avant sa sortie dans quelques semaines.

Félicitations à John Krasinski et co: #AQuietPlace Part II livre. Millicent Simmonds est mon nouveau Ripley – propriétaire du film. (Et oui, de grandes peurs.)

– Joel Meares (@joelmeares) 6 mars 2020

UN ENDROIT CALME PARTIE II: Un suivi digne, à l’expansion mondiale, qui s’appuie sur l’original et trouve ses propres émotions, frissons et émotions dans le processus. Le public devrait toujours être interdit de manger des collations croquantes pendant toutes les projections. 🍿

– Kate Erbland (@katerbland) 6 mars 2020

Bien que ces réactions soient recueillies à partir d’un petit échantillon, les éloges collectifs et les faits saillants partagés sont à noter. L’un des plus gros plats à emporter est le talent de Krasinski en tant que réalisateur qui brille encore une fois. Les réactions font l’éloge de sa capacité à créer des tensions et des peurs au milieu d’une histoire émotionnelle. Il est également rassurant d’entendre que A Quiet Place 2 parvient à garder le son aussi essentiel et efficace que le premier film. L’utilisation originale de la conception sonore est ce qui a contribué à le différencier dans le genre thriller, mais en reprenant que la magie aurait pu mal tourner ou être moins efficace cette fois-ci.

En plus du côté technique de A Quiet Place 2, il est prometteur d’entendre que la suite élargit le monde dans de nouvelles directions qui ne sont pas artificielles. La décision de continuer à suivre la famille Abbott et le retour en arrière sur des points antérieurs de cet univers semblent avoir porté leurs fruits. Non seulement c’est une bonne nouvelle pour A Quiet Place 2, mais c’est aussi la preuve que la franchise pourrait continuer au-delà du nouvel épisode. Si le grand public réagit positivement à Un endroit calme Partie II comme ces premières réactions, alors le film devrait être sur la bonne voie pour devenir un succès – tout comme il devrait l’être.

PLUS: Chaque film sortira en mars 2020

Source: Divers (voir ci-dessus)

Dates de sortie clés

Un endroit calme, partie II (2020)Date de sortie: 20 mars 2020

Star Wars confirme que le père de Rey est un clone de Palpatine en échec

A propos de l’auteur

Cooper Hood est un rédacteur de nouvelles et de reportages pour .. Il a rejoint . fin 2016 après un passage d’un an avec MCU Exchange, qui est venu après avoir développé son propre blog MCU. Il a terminé ses études collégiales en 2016 avec un baccalauréat en médias et communication publique, avec une mineure en production médiatique. L’amour de Cooper pour les films a commencé en regardant Toy Story et Lion King à répétition quand il était enfant, mais ce n’est qu’avec The Avengers qu’il s’est intéressé aux films et au processus de tournage, le conduisant à découvrir le monde du journalisme cinématographique. Chaque année, Cooper a hâte de voir les derniers superproductions de Marvel, DC et Star Wars, mais aime aussi la ruée vers le rattrapage des films Oscar vers la fin de l’année. Lorsqu’il n’écrit pas ou ne regarde pas les nouvelles sorties, Cooper est un obsédé du football fantastique et cherche à étendre sa collection Blu-Ray – parce que les médias physiques sont toujours roi! Suivez Cooper sur Twitter @MovieCooper.

En savoir plus sur Cooper Hood