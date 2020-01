Les premières vraies photos d’une toute nouvelle console de jeu vidéo 2020 sont enfin là – .

2020 sera une année passionnante pour les joueurs, puisque deux nouvelles consoles arriveront dans les magasins cet automne, y compris la PlayStation 5 et la Xbox Series X. En plus de cela, la rumeur veut que Nintendo lance un nouveau Switch pour concurrencer le nouveau Sony et le matériel Microsoft. Seules la PS5 et la Xbox sont confirmées pour un lancement en vacances, et nous ne connaissons que le design de l’une d’entre elles. Microsoft a dévoilé le design de la série X il y a quelques semaines (ci-dessus), mais ne nous a montré que des rendus de presse de la Xbox. Sony n’a pas encore dévoilé le design de la PS5 au monde. Nous avons vu le kit de développement PS5 dans plusieurs fuites, mais ce n’est qu’une plate-forme de développement, que Sony ne confirmera probablement pas. Cependant, nous avons maintenant les premières photos divulguées de l’une des nouvelles consoles de cette année, et il est grand temps de les voir à l’état sauvage.

Publié pour la première fois sur Neogaf, les rendus ci-dessous montrent un prototype de la nouvelle Xbox qui correspond aux rendus de Microsoft. Nous avons deux images pour la série X, montrant les côtés avant et arrière de la console.

Source de l’image: Neogaf

La tour de type PC dispose d’une ouverture de disque et d’un port USB-A à l’avant. À l’arrière, nous avons plusieurs ports ainsi que des ports de ventilation de chaque côté de la section des ports.

L’image est précise, explique Thurrott, et l’alignement des ports correspond à un rapport du même blog d’il y a quelques semaines.

Source de l’image: Neogaf

De retour au CES 2020, AMD a utilisé de fausses images Xbox Series X dans sa présentation, qui montraient les ports présumés de la console. Thurrott a nettoyé les eaux à l’époque et a fourni un schéma de la disposition réelle du port de la console:

Source de l’image: Thurrott

Les nouvelles images nous indiquent que les prototypes de la Xbox Series X disposent des connecteurs suivants: audio optique, port de débogage, HDMI, Ethernet et deux ports USB-C. Le grand port carré au milieu sert aux diagnostics, alors ne vous attendez pas à le voir sur la version finale de la console. Fait intéressant, il n’y a pas de ports USB-C sur la console, ce qui pourrait être décevant.

Ce qui est également intéressant à observer, c’est le manque de marque au dos. Nous examinons un appareil “Espace réservé au nom du produit Xbox” qui est étiqueté comme un prototype. Cela pourrait indiquer que nous examinons le kit de développement Xbox Series X de Microsoft et que la conception finale de la Xbox Series X pourrait subir d’autres modifications.

Source de l’image: Microsoft

