Les premiers Apple TV + «Home» et «Central Park» feront leurs débuts au SXSW en mars

La gamme complète des émissions de télévision et des films présentés en première au Festival SXSW de cette année a été annoncée. La liste confirme que plusieurs originaux d’Apple TV + feront leurs débuts au festival, qui est prévu du 13 au 22 mars à Austin, au Texas.

Comme annoncé dans un communiqué de presse, deux émissions originales Apple TV + feront leurs débuts à SXSW cette année: «Home» et «Central Park». La première est une série en neuf parties centrée sur l’architecture dans le monde. Voici la description du spectacle:

Des esprits créatifs derrière «Chef’s Table» et «The Defiant Ones», «Home» est une nouvelle série de documentaires inventive qui offre aux téléspectateurs un regard inédit dans les maisons les plus innovantes du monde, et dévoile l’imagination qui repousse les limites des les visionnaires qui ont osé rêver et les construire.

«Central Park» est une série animée dirigée vers Apple TV + de la créatrice de Bob’s Burgers, Loren Bouchard, qui se concentre sur une famille de gardiens vivant à Central Park. Voici comment Apple décrit l’émission:

Du lauréat d’un Emmy Award, Loren Bouchard («Bob’s Burgers»), de la productrice exécutive Nora Smith («Bob’s Burgers») et de Josh Gad («Frozen»), «Central Park» est une série musicale animée qui raconte comment une famille de les gardiens, qui vivent et travaillent à Central Park, finissent par sauver le parc et, fondamentalement, le monde. Interprètes: Josh Gad, Leslie Odom Jr., Tituss Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs et Kathryn Hahn.

Le documentaire «Beastie Boys Story» de Spike Jonze, qui sortira sur Apple TV + le 24 avril après ses débuts IMAX, sera également présenté cette année au SXSW. L’acquisition par Apple de ce documentaire n’a été annoncée que plus tôt ce matin, et les détails peuvent être trouvés dans notre couverture ici.

Même si “Home” et “Central Park” seront présentés en première à SXSW, il n’y a pas de date de sortie pour le moment où les émissions arriveront sur Apple TV +.

Apple TV + sera également présent à la Television Critics Association Press Tour plus tard ce mois-ci. Ce sera la première fois qu’Apple participe à un événement télévisé de l’industrie comme celui-ci, le calendrier indiquant qu’il aura une présence exclusive le 19 janvier.

