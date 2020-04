les premiers benchmarks Geekbench arrivent

Il reste encore plusieurs mois avant l’arrivée officielle de la nouvelle gamme de phablets de Samsung, parmi lesquels le Samsung Galaxy Note 20. Malgré cela, le prochain appareil du géant sud-coréen a commencé à laisser ses traces en ligne. Plus précisément, les premiers repères de Geekbench.

Beaucoup de puissance pour la prochaine phablette domestique Samsung

Les smartphones de la série Galaxy Note ils ont toujours été des appareils très performants et appartiennent au haut de gamme du marché (sauf le modèle Galaxy Note 10 Lite moins cher). Même le nouveau phablet de l’entreprise, ou le Samsung Galaxy Note 20, ce sera un appareil très performant et à la hauteur des attentes.

Pour confirmer la grande puissance de performance de cet appareil, comme déjà mentionné, les premiers résultats de référence du portail bien connu sont arrivés Geekbench. Les scores totaux étaient 985 points en single core et 3220 points en multi core. La réduction minimale de la mémoire RAM semble être égale à 8 Go, tandis que le système d’exploitation ne peut être qu’Android 10.

Pour donner toute cette puissance il y aura évidemment un excellent processeur haut de gamme. Dans ce cas, selon le bailleur Univers de glace, à bord du nouveau Galaxy Note 20 il y aura le tout nouveau processeur Snapdragon 865+ par Qualcomm. Étant donné que le modèle de ces résultats est le SM-N986U, nous pensons malheureusement que cet appareil est celui destiné au marché américain et non au marché européen.

Comme depuis plusieurs années, en fait, Samsung pourrait utiliser sur ce nouveau phablet pour le marché européen un processeur Exynos et non un Snapdragon. Nous vous rappelons cependant qu’une pétition vient de démarrer de la part de certains utilisateurs demandant au géant sud-coréen de ne plus utiliser les processeurs Exynos sur les smartphones destinés au marché européen.