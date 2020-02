Les premiers détails de la série Netflix «Resident Evil» sont filtrés

Netflix a accidentellement divulgué le synopsis de sa série «Resident Evil». Votre annonce officielle est imminente.

Plus tôt dans l’année précédente, Deadline a révélé que Netflix prévoyait une série de Resident Evil, la franchise de jeux vidéo populaire qui a vu le jour en 1996. Bien que la plateforme de streaming vidéo ne l’ait toujours pas officialisé, récemment fuite accidentelle du synopsis de contenu, ce qui suggère que votre annonce pourrait être diffusée en quelques semaines, voire quelques jours.

La description de la série a été trouvée par Jawmuncher, un utilisateur du forum ResetERA, dans le Netflix Media Center. Bien sûr, le service l’a éliminé après être devenu public. Il semble que le récit s’alignera sur les histoires des titres Capcom; les personnages seraient chargés de découvrir les secrets de la Umbrella Corporation, société responsable du Virus-T (Virus Tyrant).

La ville de Clearfield, MD (Maryland), a été une longue période sous l’ombre de trois géants qui n’ont apparemment aucun rapport les uns avec les autres: la Umbrella Corporation, le Greenwood Dismantled Asylum et Washington, D.C. Aujourd’hui, vingt-six ans après la découverte du virus T, les secrets gardés par les trois commenceront à être révélés dès les premiers signes d’une épidémie.

En fait, le synopsis filtré correspond au rapport Deadline. Les médias ont rapporté que Netflix avait l’intention de explorer les processus internes de Umbrella Corporation et comment ont-ils gagné en puissance après la propagation du virus susmentionné. On sait que Constantin Film, le producteur de Milla Jovovich, actrice qui a joué dans les films de la saga, est impliquée dans une série télévisée.

Oui, pour l’instant il n’y a aucune information sur sa date de sortie. Les rumeurs suggèrent qu’il sera disponible cette année, mais il est préférable d’attendre l’annonce de Netflix. Resident Evil vit un excellent moment; En 2019, le remake de Resident Evil 2 a été lancé avec d’excellents commentaires des joueurs et de la presse spécialisée. De plus, le 3 avril prochain, Resident Evil 3 Remake arrivera sur PS4, Xbox One et PC.