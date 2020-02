Les premiers détails de la suite de Tomb Raider sont révélés

Nouveau Lara Croft avec Alicia Vikander reviendra le 21 mars 2021. Cette fois, ce sera Ben Whetley (High Rise) qui dirigera le film et des éléments plus surnaturels devraient prendre le contrôle de l’écran. Quant au script, il a été écrit par Amy Jump («Free Fire» et «High Rise») tandis que Graham King produira à travers son studio GK Films, aux côtés d’Elizabeth Cantillon.

Le tournage de Tom Raider 2 commencera en avril et parmi les emplacements choisis sont l’Angleterre, l’Afrique du Sud, la Finlande et Beijin. De GeekVibesNation, assurez-vous que cette fois le film sera basé sur le jeu de Ombre du Tom Raider. Rappelons que dans ce titre développé par Eidos Montréal et Square Enix notre protagoniste s’immerge dans des endroits comme le Mexique et le Pérou, tout en luttant contre l’Ordre de la Trinité.

Tomb Raider 2 devrait bientôt révéler plus d’informations sur son casting, bien que, bien sûr, Alice Vikander Il reviendra jouer Lara Croft. Après ses débuts en tant qu’héroïne archéologue, Vikander a joué dans le film Netflix, La musique du tremblement de terre, qui a reçu des critiques très décaféinées.

Le premier versement de ce redémarrage de la saga, qui a débuté en 2018, a permis de lever 273,5 millions de dollars au box-office mondial, avec un budget d’environ 90-106 millions. Il n’a pas pu apprécier les chiffres des films d’Angelina Jolie, et en fait, c’est le marché chinois qui a été responsable de la sauvegarde de la production d’être un désastre.

Progressivement, les films basés sur les jeux vidéo arrivent en salles et certains obtiennent d’excellents résultats, tels que Le détective Pikachu qui a battu des records dépassant la collection de 170 millions de dollars la première semaine, devenant le meilleur début d’un film de jeu vidéo. Mais d’un autre côté, Sonic le hérisson Vous devez vous contenter de ne pas être aussi mauvais que prévu.

