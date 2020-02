les premiers moteurs de rendu l’imaginent de cette façon

Au cours des derniers jours, nous avons beaucoup parlé de la société sud-coréenne Samsung, notamment pour la présentation du smartphone pliable très attendu, le Galaxy Z Flip, qui s’est révélé être un smartphone vraiment spectaculaire.

Après la présentation du Galaxy Z Flip, certains moteurs de rendu ont essayé d’imaginer à quoi pourrait ressembler le prochain Notes 20, qui, avec la gamme S, suscite toujours beaucoup de fanfare parmi les utilisateurs. Découvrons quelques détails.

Samsung Galaxy Note 20 dans certains rendus

Puisque nous savons maintenant tout sur le Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra, il est temps de parler de la note 20, imaginez comment cela pourrait être. L’appareil a été imaginé par des collègues de Windowsunited dans les rendus, ce qui confirmerait présence d’une “tuile” noire pour le module photographique arrière, puis développant une esthétique plus carrée et angulaire, avec des coins et des bords plus nets que la version précédente.

Les trois appareils seraient l’imagination du Note 20, du Note 20 Plus et aussi d’un Note 20 Ultra pour ne rien laisser au hasard. Il n’y a toujours aucune indiscrétion à ce sujet. La base de rendu montre un matériau tout à fait comparable à la famille S20 et aussi les couleurs montrées sont celles vues récemment sur le nouveau haut de gamme comme les rouges et les bleus.

Note 20 aura également une tâche très unique, pour la première fois en fait il pourrait être rejoint par un autre appareil équipé d’un S Pen, ou le successeur du Galaxy Fold, qui devrait monter une caméra frontale sous l’écran, selon les dernières rumeurs. Pour le moment, nous ne savons rien d’autre, mais il y aura sûrement dans les prochaines semaines d’autres détails sur le smartphone Samsung en question.