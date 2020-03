les premiers rendus CAD arrivent

Le géant sud-coréen Samsung travaille dur pour mettre de nombreux smartphones sur le marché. Ces derniers jours, par exemple, plusieurs appareils appartenant à la série Galaxy A ont été présentés, comme les nouveaux Samsung Galaxy A31 et Samsung Galaxy A41. Cependant, nous savons que les nouveaux smartphones de la série arriveront également sous peu Galaxy M, et parmi ceux-ci il y aura le successeur du dernier Samsung Galaxy M40, qui s’appellera Samsung Galaxy M51 ou Samsung Galaxy M41. En particulier, ces derniers ont récemment fait l’objet d’une fuite Rendu CAO.

Samsung Galaxy M51 (ou M41): le design se dévoile

Merci à la précision Rendu CAO faite par le célèbre bécher @OnLeaks, nous pouvons observer la conception alléguée du nouveau smartphone de marque Samsung. Semblable à ce qui a été vu sur le dernier Galaxy M40, sur ce nouvel appareil, il semble qu’il y aura un Écran Infinity-O situé sur le côté gauche de l’écran. La couverture arrière changera légèrement, où nous en trouverons un triple caméra arrière placés dans une zone rectangulaire similaire aux autres smartphones de la famille d’appareils de l’entreprise.

L’écran devrait avoir une diagonale de 6,5 pouces, de sorte que les dimensions augmenteront légèrement par rapport au passé. Plus précisément, le smartphone mesurera 162,6 x 77,5 x 8,5 mm. Ensuite, il y aura la prise audio 3,5 mm pour les écouteurs, le port USB type C et un capteur biométrique physique pour déverrouiller l’appareil situé à l’arrière du smartphone.

Au cours des prochains jours, de nouvelles informations concernant la fiche technique du nouvel appareil domestique devraient arriver Samsung, comme la capacité du processeur ou de la batterie.