Les prêts PPP fournissent une bouée de sauvetage pour certains, laissent les autres frustrés et «sans défense» – .

L’équipe Onboard Dynamics. La startup basée à Bend, en Oregon, a fait accepter son application Paycheck Protection Program – une «bouée de sauvetage», selon la PDG Rita Hansen. (Photo à bord)

Rita Hansen perdait le sommeil et était aux prises avec l’anxiété. Comme de nombreux propriétaires de petites entreprises et PDG de startups, elle a passé les dernières semaines à soumettre des candidatures et à attendre nerveusement un financement fédéral qui pourrait maintenir sa société Bend, Oregon à flot au milieu de la crise des coronavirus. De nombreux entrepreneurs ont signalé des retards, des obstacles bureaucratiques, une confusion dans l’admissibilité et d’autres problèmes qui ont rendu difficile la demande de prêt.

PDG d’Onboard Dynamics, Rita Hansen. (Photo à bord)

Mais jeudi dernier, son directeur financier a appelé. Onboard Dynamics était l’une des 1,6 millions d’entreprises à décaisser les fonds nécessaires au programme de protection des chèques de 349 milliards de dollars, qui fait partie de la loi CARES de 2 billions de dollars.

“Je ne suis pas un crieur”, a déclaré Hansen. “Mais toute l’émotion a laissé tomber.”

Le prêt aidera Hansen à continuer de payer ses 12 employés, qui construisent des machines de compression de gaz naturel utilisées par les exploitants de véhicules commerciaux. La startup de 6 ans avait déjà réduit les heures et les salaires des cadres pour réduire les dépenses car tous ses projets étaient en pause.

“C’est une bouée de sauvetage afin que nous puissions garder l’équipe intacte”, a déclaré Hansen à .. “Nous allons utiliser ce temps pour faire du bon travail et être bien positionnés non seulement pour survivre, mais pour réussir.”

L’histoire d’Onboard Dynamics illustre le potentiel du programme de secours fédéral à faire une différence significative pour les startups qui pourraient autrement avoir besoin de faire des coupes sombres ou de se retirer complètement des affaires, alors que COVID-19 ferme de vastes pans de l’économie. Beaucoup d’autres n’ont pas eu autant de chance. Vendredi, moins de deux semaines après l’ouverture du processus de candidature, l’argent de secours PPP a été épuisé, laissant de nombreuses entreprises frustrées par ce qui semblait être un processus aléatoire.

Pour de nombreuses startups, le résultat n’est pas encore clair. “Nous avons postulé, et le processus a été un gâchis – nous ne sommes toujours pas certains des résultats”, a déclaré Dan Shapiro, PDG de la start-up d’impression laser Seattle Glowforge, dans un e-mail à . dimanche soir.

Tyrone Poole, PDG de la start-up de logement Portland OneApp, a déclaré qu’il avait demandé un financement PPP auprès de plusieurs banques, mais n’avait reçu aucune confirmation d’approbation. Son entreprise, un marché de location en ligne qui aide les locataires à se préqualifier pour le logement, a vu ses revenus baisser de 50%. La start-up de 7 personnes a mis deux travailleurs en congé et réduit le salaire du reste du personnel. Poole, père de cinq filles, ne touche pas de salaire dans un avenir prévisible.

“Je me sens impuissant”, a déclaré Poole. «J’ai l’impression d’avoir fait tout ce que je peux et cela ne vaut rien, sauf un tas d’ambiguïtés. C’est un endroit difficile à vivre. “

Tyrone Poole, PDG de OneApp. (Photo OneApp)

Un PDG d’une start-up de Seattle a déclaré que le processus de demande de financement PPP était une «merde totale». L’entreprise a déposé sa candidature le plus tôt possible auprès de plusieurs banques. Le PDG a souhaité garder l’anonymat afin de ne pas inquiéter ses employés.

“En fin de compte, nous ne pensons pas que nous ayons une compréhension claire de quiconque sur la priorité concernant la façon dont les fonds sont alloués et le calendrier de l’allocation”, a déclaré le PDG. “Comme vous pouvez l’imaginer,” attendre et voir “n’est pas une option pour la plupart des propriétaires de petites entreprises en ce moment.”

Dan Price, PDG de la société de technologie de paiement de Seattle Gravity Payments, a qualifié le PPP d ‘«échec catastrophique».

Le plan de secours de 349 milliards de dollars destiné à sauver les petites entreprises en difficulté de l’oubli est à court d’argent. Comptons les façons dont ce fut un échec catastrophique: 1. Il ne desservait que 1,4 million de propriétaires de petites entreprises. En d’autres termes, 95,4% des petites entreprises ont obtenu 0 $ https: //t.co/6uZUu0vACf – Dan Price (@DanPriceSeattle) 16 avril 2020

Selon la dernière mise à jour de la Small Business Administration, près de 50 000 petites entreprises de Washington et de l’Oregon recevront 10,7 milliards de dollars de prêts PPP. Les législateurs du Congrès s’efforcent de débloquer des fonds supplémentaires pour le programme, mais les démocrates et les républicains ont eu du mal à trouver un compromis.

La Fédération nationale des entreprises indépendantes a déclaré la semaine dernière que le gouvernement fédéral devrait émettre 400 milliards de dollars supplémentaires en prêts PPP, dont au moins la moitié devrait aller aux entreprises de moins de 20 employés.

Racontez-nous votre histoire: Votre startup de la région de Seattle a-t-elle demandé un prêt PPP? Nous voulons connaître votre expérience. Écrivez-nous à tips@..com.

Les prêts PPP sont pardonnables aux petites entreprises éligibles qui conservent leur main-d’œuvre ou utilisent l’argent pour réembaucher des employés licenciés. Les entreprises peuvent postuler jusqu’à 250% de leur masse salariale mensuelle.

La taille moyenne des prêts était de 206 000 $, selon la SBA. L’industrie des «services professionnels, scientifiques et techniques» a recueilli les prêts les plus approuvés, avec 208 360, et était la deuxième derrière la construction en dollars approuvés, à 43,3 milliards de dollars. Il y avait 4 975 prêteurs.

De nombreuses startups technologiques financées par des entreprises ne savaient pas si elles étaient éligibles au financement PPP en raison des règles complexes «d’affiliation» de la SBA concernant leurs investisseurs. Une entreprise peut être considérée comme une filiale d’une entité plus grande, telle qu’une entreprise d’investissement, qui pourrait disqualifier une demande de PPP. La National Venture Capital Association a publié des directives pour les sociétés financées par du capital-risque au début du mois.

Une start-up de Seattle à qui nous avons parlé a vu sa demande de PPP approuvée, mais envisageait de ne pas accepter le prêt, car la société est en pleine levée de fonds et n’est peut-être plus en conformité. Le PDG n’a pas voulu discuter de la situation au dossier étant donné l’incertitude de la situation.

PDG de Volt, Dan Giuliani. (Photo Volt)

Le PPP a également déclenché un débat éthique sur la question de savoir si les startups soutenues par des investisseurs devraient s’appliquer lorsque tant d’entreprises avec moins de ressources sont en difficulté, comme les restaurants maman-et-pop.

“Ma banque, la @sbagov, la @whitehouse et tant d’autres institutions bancaires ont fait faillite aux petites entreprises américaines”, a écrit samedi le grand restaurateur de Seattle, Eduardo Jordan, dans un article sur Instagram. “Il n’y avait pas d’infrastructure et il n’y en a toujours pas pour aider ceux qui en ont le plus besoin.”

Les entreprises de plus de 500 employés ne sont pas éligibles. Cela signifie que bon nombre des plus grandes startups technologiques de Seattle, telles que celles situées près du sommet de notre classement . 200 des entreprises technologiques du Pacifique Nord-Ouest, ne peuvent pas obtenir de prêts PPP même si elles ont besoin de fonds.

Le SBA a quelques exceptions de limite des employés. Shake Shack, par exemple, a obtenu un prêt PPP en raison de règles spécifiques à l’industrie de la restauration. Mais elle a décidé de restituer les fonds car la société a pu accéder à des capitaux supplémentaires par le biais d’une transaction sur les marchés publics.

«Le« PPP »est venu sans manuel d’utilisation et c’était extrêmement déroutant», a écrit le président-directeur général de Shake Shake dans un article sur LinkedIn.

CBS News a rapporté que Quantum, une société de stockage informatique cotée en bourse qui a réalisé plus de 400 millions de dollars de ventes l’année dernière, a reçu un prêt PPP de 10 millions de dollars. Quantum est basé dans la Silicon Valley et possède un bureau à Bellevue, Wash .; il répertorie plus de 1 000 employés dans le monde sur LinkedIn.

. s’est entretenu le mois dernier avec plusieurs fondateurs de startups qui ont attribué leur expérience, bonne ou mauvaise, à la demande de PPP à la banque qui a facilité le prêt. On ne sait pas si les grandes ou les petites banques ont un avantage.

Dan Giuliani, PDG de la startup Volt de formation en fitness à Seattle, a déclaré que son entreprise avait réussi à obtenir un prêt PPP la semaine dernière. Mais ça n’a pas été facile.

“Certaines banques ne sont tout simplement pas des prêteurs agréés par la SBA et leurs clients ont été laissés de côté”, a-t-il déclaré. «D’autres ont mis trop de temps à traiter les demandes et leurs clients ont raté des prêts sans faute de leur part. Je ne suis pas sûr d’avoir une meilleure solution en tête, pour être honnête, mais il me semble qu’il aurait pu y avoir un moyen plus équitable de disperser le financement. “

Terry Peterson, PDG de Pacific West Bank à West Linn, Oregon, a déclaré au Portland Business Journal que 100% de ses demandes avaient été approuvées. Son entreprise a transformé son bureau en une «quasi-salle de guerre» tandis que Peterson s’est appuyé sur des groupes commerciaux et son réseau pour obtenir des conseils.

Opinions controversées! Expérience approximative, mais dans des dizaines de convos avec petit business (principalement des technologies / médias), voici le premier tour du #PPPloan Gagnants

-TD Bank

-Chasse

-Lendio

-Banques communautaires Pousser

-Banque d’Amérique Les perdants

-Silicon Valley Bank

-PNC

-Wells Fargo

-Capital One Défis? – Christopher Wink (@christopherwink) 17 avril 2020

Certains entrepreneurs ont présenté une demande de prêt en cas de catastrophe économique (EIDL) de la SBA, mais beaucoup ont signalé des retards et de la confusion avec la modification des directives qui limitent les prêts à 15 000 $.

Une partie du problème est la capacité. La SBA a facilité 63 000 prêts d’un montant total de 28 milliards de dollars pour l’ensemble de l’exercice 2019. Aujourd’hui, l’organisation prête neuf fois ce montant – et peut-être plus – en quelques semaines.

Les investissements américains dans le capital-risque atteignent 34 milliards de dollars au premier trimestre, mais la hausse sur dix ans devrait s’atténuer en raison de COVID-19

L’État de Washington a lancé un programme de subventions d’urgence de 5 millions de dollars au début du mois pour aider les petites entreprises comptant jusqu’à 10 employés. La ville de Seattle a donné 10 000 $ à 250 petites entreprises la semaine dernière dans le cadre de son Fonds de stabilisation des petites entreprises; près de 9 000 s’étaient portés candidats.

Les retards dans les prêts gouvernementaux pourraient obliger les startups à fermer, temporairement ou définitivement, car il n’est pas clair quand les commandes de logements à domicile se desserreront. Selon un sondage de la Chambre de commerce américaine, près de la moitié des propriétaires de petites entreprises pensent qu’il faudra de six mois à un an pour que l’économie américaine revienne à la normale.

La petite entreprise médiane aux États-Unis a plus de 10000 $ en dépenses mensuelles et moins d’un mois en espèces, selon le National Bureau of Economic Research.

Alors que les entreprises attendent de l’aide, beaucoup licencient du personnel. Près de 270 startups technologiques ont supprimé plus de 25 000 employés depuis le 11 mars. Le Wall Street Journal a annoncé que le «deuxième cycle de licenciements pour coronavirus avait commencé», notant que les travailleurs les plus qualifiés sont désormais confrontés à la possibilité réelle de chômage.

Les analystes estiment que le financement par capital-risque ralentira probablement, car certains investisseurs hésiteront davantage à investir des millions de dollars dans les entreprises, du moins pour le moment. Le marché des introductions en bourse a ralenti, et la même chose pourrait se produire pour les fusions et acquisitions, a noté un récent rapport de PitchBook et NVCA. Les évaluations, en particulier pour les sociétés en phase terminale, seront probablement «remises en question» au cours des prochains mois.

“Les startups verront certaines options pour un allègement fédéral de la loi CARES, tandis que d’autres chercheront d’autres moyens de réduire les coûts et l’infusion de capitaux”, a déclaré Bobby Franklin, président et chef de la direction de NVCA, dans un communiqué. «La réalité est que ce sera une route difficile à parcourir en 2020, mais comme nous l’avons vu lors des ralentissements passés, la résilience est dans le tissu de cette industrie. Certaines des entreprises les plus prospères soutenues par des entreprises sont nées dans des moments difficiles. »

La société de capital-risque de la Silicon Valley, Sequoia Capital, a publié le mois dernier la lettre envoyée aux fondateurs et PDG du portefeuille intitulée «Coronavirus: le cygne noir de 2020». Le groupe d’investissement a demandé à ses entrepreneurs de «remettre en question toutes les hypothèses concernant votre entreprise» concernant la trésorerie, la collecte de fonds, les prévisions de ventes, le marketing, les effectifs et les dépenses en capital.