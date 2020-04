Les principales histoires de cette semaine: fuites de l’iPhone 12, version iOS 13.4.1, réponse COVID-19 d’Apple, plus

Dans les articles phares de cette semaine: Une refonte de l’écran d’accueil iOS 14 et des rumeurs de fonctionnalités, Apple conçoit un écran facial personnalisé, une nouvelle version d’iOS 13.4.1, et plus encore. Lisez la suite pour toutes les nouvelles les plus importantes de cette semaine.

Apple a poursuivi son travail pour aider les personnes en première ligne de la pandémie de COVID-19 cette semaine. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a expliqué dans une vidéo cette semaine qu’Apple a acheté et donné plus de 20 millions de masques aux travailleurs de la santé et a également conçu un écran facial personnalisé qu’il expédie à ces travailleurs.

Cette semaine a également apporté une poignée de nouvelles fuites d’iPhone 12. Une image prétendrait montrer l’iPhone 12 avec une encoche plus petite, une refonte du corps de l’iPhone 4 et des widgets d’écran d’accueil. Une autre image divulguée présente prétendument l’iPhone 12 Pro avec un nouveau réseau de caméras à l’arrière doté d’un scanner LiDAR.

Ailleurs, Apple a publié iOS 13.4.1, iPadOS 13.4.1, watchOS 6.2.1 et une mise à jour supplémentaire de macOS 10.15.4 au public cette semaine. Ces mises à jour incluent des corrections de bugs et des améliorations de performances liées à FaceTime, aux performances USB-C et bien plus encore.

. a appris qu’Apple est en train d’acquérir une société de réalité virtuelle basée en Californie appelée NextVR. L’acquisition devrait être évaluée à environ 100 millions de dollars, et une société écran formée cette année, qui serait Apple, embauche la plupart des ingénieurs qui développent le produit. Lisez notre couverture complète ici.

Enfin, vous avez peut-être vu des rapports cette semaine selon lesquels Apple envisage de «supprimer» la marque de matériel Beats. En fait, ce n’est pas le cas. . peut signaler qu’il ne s’agit pas d’une stratégie qu’Apple envisage de poursuivre. La stratégie ne doit pas être considérée comme étant sur la table pour l’entreprise.

Celles-ci et le reste des principales histoires de cette semaine ci-dessous.

Meilleures vidéos de la semaine

Écoutez un récapitulatif des principales histoires de la journée de .. . Daily est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

Le développeur David Smith rejoint . Watch Time cette semaine pour discuter de sa toute nouvelle application Apple Watch appelée Watchsmith.

. Watch Time est une série de podcasts hébergée par Zac Hall. Dans cette série, nous parlons à de vraies personnes de la façon dont l'Apple Watch affecte leur vie.

Benjamin et Zac plongent dans LiDAR sur le nouvel iPad Pro, le poids et la disponibilité du clavier magique, une nouvelle application ARKit appelée Pocket Rocket, la nouvelle fonctionnalité de déconnexion matérielle d'iPad Pro, les nouvelles fonctionnalités de fond d'écran et de widget iOS 14, une nouvelle fonctionnalité de clips d'application, Watchsmith pour Apple Regardez, la nouvelle application vidéo Quibi et ce qui se passe avec HBO sur Apple TV 3.

. Happy Hour est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple, Stitcher, TuneIn, Google Play Music, ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

John et Rambo plongent spontanément dans le XPC et les avantages et les inconvénients de son utilisation pour modulariser une application Mac. Aussi, ce qui peut être appris en regardant l'ancien code, les commentaires sur les dernières rumeurs Apple et en concevant un délicieux dîner.

Stacktrace par . est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

Dans cet épisode du podcast Apple @ Work, Bradley est accompagné de Joel Rennich pour discuter de l'Alliance FIDO et de l'avenir de la gestion des mots de passe pour l'entreprise et les consommateurs.

Apple @ Work Podcast vous est présenté par Jamf, le standard d'Apple dans l'entreprise.

Stacktrace par . est disponible sur iTunes et l'application Podcasts d'Apple ou via notre flux RSS dédié pour Overcast et d'autres lecteurs de podcast.

Apple @ Work est une série hebdomadaire de Bradley Chambers couvrant Apple dans l'éducation. Bradley gère les appareils Apple dans un environnement éducatif depuis 2009. Grâce à son expérience du déploiement et de la gestion de centaines de Mac et d'iPad, Bradley mettra en évidence les façons dont les produits Apple fonctionnent à grande échelle, les histoires des tranchées de la gestion informatique et les façons dont Apple pourrait améliorer ses produits pour les étudiants.

