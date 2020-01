Les prises intelligentes Alexa les mieux notées sont tombées à 5 $ aujourd’hui, et elles pourraient ne plus jamais être aussi bon marché – .

Lorsque nous vous disons que cet accord est sans précédent et pourrait ne jamais être de retour, nous le pensons sincèrement. Les mini-prises intelligentes Aoycocr sont parmi les prises intelligentes les mieux notées sur Amazon avec près de 1000 notes 5 étoiles. Ils peuvent être contrôlés avec une application, avec Alexa, avec Google Assistant, ou même liés à votre configuration de maison intelligente avec l’intégration et l’automatisation IFTTT. Utilisez le code de coupon 407PK7A1 à la caisse lorsque vous achetez un pack de 4 et vous ne paierez que 19,79 $. Cela fait chuter le prix par prise à seulement 4,95 $ la pièce! Nous n’avons jamais vu de prises intelligentes comparables en vente pour moins de 5 $, alors dépêchez-vous ou vous allez manquer.

Voici les points forts de la page produit:

Télécommande manuelle: branchez l’équipement domestique dans une mini prise intelligente, téléchargez l’application gratuite, Smart Life, puis contrôlez vos appareils électroménagers à partir de votre téléphone. Wi-Fi activé, aucun concentrateur ou abonnement requis.

Contrôle vocal: compatible avec Amazon Echo, Google Home et IFTTT, contrôlez vos appareils électroménagers avec la prise wifi en donnant une commande vocale à Amazon Alexa ou Google Assistant, il s’allumera / s’éteindra automatiquement.

Réglage du calendrier: créez une minuterie personnalisée pour allumer ou éteindre automatiquement vos appareils électroniques et électroménagers. Vous permet d’éviter que les appareils énergivores restent allumés plus longtemps que nécessaire. Cela vous rendra la vie plus facile et plus intelligente.

Créer un groupe et partager avec tous: définissez un groupe pour toutes les prises intelligentes Wi-Fi et contrôlez-les en une seule commande. Partagez votre prise intelligente avec tous les membres de la famille en une minute. Plus de soucis, tout le monde peut le contrôler facilement.

Assurance qualité: nous garantissons la qualité de tous les produits Aoycocr. Nous fournissons également un support après-vente en ligne. En cas de problème, veuillez nous contacter via support@aoycocr.com notre email de support.

