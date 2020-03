Les prises intelligentes Alexa les plus vendues sur l’ensemble du site d’Amazon n’ont jamais été moins chères – seulement 5,99 $ chacune – .

Parmi toutes les différentes offres que nous couvrons chaque jour ici sur la chaîne . Deals, il y a un type d’accord que nos lecteurs semblent toujours aimer: des remises importantes sur les prises intelligentes Wi-Fi. Cela a du sens, bien sûr, car une prise intelligente est le type de gadget dont vous ne pouvez jamais vraiment avoir assez. Il y a tellement d’appareils stupides dans toute votre maison, et une prise intelligente est le moyen le plus simple de leur ajouter une connectivité, ainsi que certaines fonctionnalités «intelligentes».

Voici quelques exemples d’utilisation de prises intelligentes. En été, j’ai un ventilateur que j’utilise pour faire circuler l’air dans ma chambre car l’air central ne me suffit pas. Je l’allume quand je m’endors, mais si je le laisse fonctionner toute la nuit, je me réveille et je me réveille parce que j’ai trop froid. Avec une prise intelligente, je l’ai réglée pour s’éteindre à une certaine heure chaque nuit pendant que je dors.

J’ai également une prise intelligente connectée à un radiateur dans mon bureau afin que je puisse l’allumer et l’éteindre de l’autre côté de la pièce sans me lever. J’utilise également des prises intelligentes pendant les vacances pour contrôler mes lumières de Noël. Et voici un très cool: j’ai tout mon éclairage paysager LED extérieur branché via une prise intelligente. De cette façon, je peux régler des minuteries intelligentes en fonction de l’heure à laquelle le soleil se couche chaque jour. En plus de cela, je l’ai connecté à SmartThings, donc à chaque fois que mes caméras Arlo extérieures détectent des mouvements la nuit, il allume tout mon éclairage extérieur!

Les possibilités sont infinies et c’est maintenant le moment idéal pour commencer à jouer avec des prises intelligentes vous-même. Rendez-vous sur Amazon et vous constaterez que les mini-prises intelligentes Teckin les plus vendues avec plus de 4100 notes 5 étoiles sont en vente pour seulement 5,99 $ chacune lorsque vous utilisez le code promo 7WIMIMTR sur un pack de 4. Ils fonctionnent avec une application pour smartphone, Alexa, Google Assistant et tout système domestique intelligent grâce au support IFTTT.

Voici quelques notes de la page Amazon afin que vous puissiez en savoir un peu plus sur ces prises intelligentes:

Connectez la prise Wi-Fi intelligente TECKIN à Amazon Alexa pour le contrôle vocal. Au son de votre voix, vous pourrez allumer les appareils électroménagers dans la pièce pendant que vos mains sont occupées à cuisiner, ou éteindre la lumière de la chambre sans vous lever.

Avec l’accès à distance, vous pouvez vérifier l’état en temps réel de votre appareil à tout moment, n’importe où. Allumez / éteignez les appareils connectés où que vous soyez, thermostats, lampes, chauffe-eau, cafetières, ventilateurs, interrupteurs et autres appareils avant d’arriver à la maison ou après votre départ.

Peut partager la prise intelligente avec votre famille en partageant l’appareil. La prise intelligente Wi-Fi TECKIN vous a rendu vous et vos relations familiales encore plus intimes. La prise minismart pratique vous rend heureux tous les jours.

Vous pouvez utiliser l’application gratuite (Smart Life App) pour créer des horaires / minuterie / compte à rebours pour l’électronique connectée en fonction de vos routines de temps.

La planification permet également de réduire votre facture d’électricité en évitant les appareils énergivores lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.

