Les prix ahurissants des roues ou des pieds des Mac Pros d’Apple

Nous avons tous probablement ri quand pomme il a annoncé le nouveau Mac Pro. Les prix exorbitants de la marque ont montré une fois de plus combien la marque est réellement payée et non l’appareil réel, ce qui a cependant échoué lors de sa présentation le prix du support de moniteur en option, 999 dollars qui en Italie sont devenus 1.099 euros. Mais ça ne s’arrête pas là, le géant a présenté quelque chose de très cher.

Pendant ce temps, Apple a discrètement annoncé les nouveaux gadgets de l’ordinateur cher. Ceci est le kit de roue. Quatre roues simples en acier inoxydable et caoutchouc dont le prix d’origine est de 699 $, ou 849 euros pour notre marché. Un prix exorbitant pour des roues sans même un bloc pour les garder immobiles ou les outils adaptés pour les monter; dans le paquet d’achat il y a une clé à douille hexagonale, mais le site dit que ce n’est peut-être pas suffisant.

Apple et les pieds du Mac Pro

Ce n’est pas encore fini cependant, il y a aussi des i pieds supplémentairestoujours en acier inoxydable. La description du produit est quelque chose d’unique: “Dans la version standard, Mac Pro a déjà quatre pieds installés, mais si vous avez acheté la configuration avec des roues, vous pouvez les remplacer pour une plus grande stabilité”. La conclusion tirée de cette phrase en est une autre. Coût? 299 dollars ou 349 euros.

Ici, nous ne discutons pas de la qualité du produit Mac Pro, mais du prix des gadgets qui ont été proposés par Apple. Ils ont un coût trop disproportionné qui met en perspective avec autre chose ça ne résiste pas. Le support d’écran, un morceau d’aluminium usiné, coûte plus cher qu’un iPhone de dernière génération. Il y a deux cas, ou l’iPhone ne vaut pas un morceau d’aluminium, ou le support a un coût insignifiant.