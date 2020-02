les prix augmentent malgré les tentatives de Sony

Le nouveau La PlayStation 5 de Sony pourrait être beaucoup plus chère de la version précédente, selon un récent rapport.

La rumeur veut que Sony essaie de réduire les coûts de la nouvelle console pour rivaliser avec la PlayStation existante et la Xbox Series X, qui sortira au cours de la même période. Mais il est difficile de maintenir le prix bas en raison du coût de composants internes. Sony a révélé que la nouvelle PlayStation arrivera avec un matériel haute qualité, dont une SSD grand et rapide pour stocker des jeux. Cela améliorera considérablement la vitesse de la console, lui permettant de charger des jeux beaucoup plus rapidement que la PS4 existante. Cependant, ces SSD haute vitesse et haute capacité sont chers et leur prix a changé de façon exponentielle au cours des derniers mois à mesure que le marché évolue.

PlayStation 5: situation critique pour les prix de la nouvelle console Sony en raison des composants internes

Apparemment, la nouvelle PlayStation comprend de grandes quantités de RAM et un GPU avancé, les deux pouvant être très coûteux. Cela a conduit à d’autres problèmes pour Sony en essayant de réduire les coûts de la console. Le prix des matériaux à l’intérieur de la console est actuellement d’environ 450 $, selon le rapport. Les composants de la PS4 par exemple ont un prix total qui s’élève à 381 dollars. Sony a vendu la PS4 pour 399 $ lors de sa première sortie, et le prix a depuis baissé. Pour le moment, il serait nécessaire d’augmenter le prix de la PS5 ou de la vendre à un prix inférieur, les deux pourraient être des scénarios difficiles pour Sony.

Dans le passé, les entreprises ont vendu des consoles à un prix inférieur aux prévisions dans le but de gagner de l’argent avec les services et les jeux au fil du temps. La PS4 avait un prix plus conservateur, dans l’espoir d’éviter les coûts cumulés lorsque la PS3 a été lancée à un prix très compétitif. Sony travaille également sur une nouvelle version du casque PlayStation VR, qui devrait sortir après la PS5.