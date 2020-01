les prix chutent avec de nouvelles offres (photos)

la Flyer Trony fait littéralement baisser les prix de certains des produits les plus intéressants de l’année, la campagne promotionnelle se11 février il n’est disponible que dans les points de vente des régions Calabre et Silcilia, ni ailleurs ni sur le site officiel de l’entreprise.

Le classique a été placé à la base de la solution décrite dans notre article Taux zéro, ou la possibilité pour l’utilisateur moyen de demander un financement sans intérêt, à travers lequel vous pouvez payer votre achat en plusieurs versements. La demande doit être accompagnée de la documentation nécessaire à l’évaluation de la fiabilité du crédit.

Flyer Trony: de nombreux prix bas, mais seulement pour quelques-uns

L’attention des gars de Trony semble s’être concentrée sur deux marques en particulier, sans doute les plus populaires de la période, qui sont Huawei et Samsung. Le haut de gamme intégré à la campagne promotionnelle reste Galaxy S10 +, à vendre à 849 euroset Huawei P30 Pro à 699 euros.

Derrière eux, on trouve une très longue gamme d’appareils aux qualités incontestables et au bon rapport avec le prix final; tout d’abord certainement le dernier Huawei Nova 5T, un smartphone qui ne nécessite aucune introduction, précisément en raison de la possibilité d’accéder à performance du plus haut niveau, avec un minimum d’effort.

la Flyer Trony évidemment ça ne s’arrête pas là, parmi les pages que vous pouvez trouver juste en dessous vous aurez un grand nombre de offres et des prix bas à choisir. N’oubliez pas qu’il est actif en Calabre et en Sicile, pas ailleurs.