Les prix de la télévision par câble ont tellement augmenté qu’ils dépassent désormais la plupart des factures de services combinés – .

L’une des conséquences d’un nombre croissant de consommateurs coupant le fil et faisant all-in sur la télévision en streaming est que les entreprises de télévision par câble finissent par augmenter les prix pour tout le monde.

L’industrie du câble est l’une des plus méprisées, et c’est en partie à cause d’un mélange de mauvais services et de hausses de prix constantes. Pour avoir une idée de la gravité des problèmes des clients de la télévision par câble, un nouveau rapport décompose les chiffres pour révéler que la plupart des gens paient en moyenne plus par mois pour le câble que pour tous les autres services publics domestiques combinés.

Le rapport vient via DecisionData.org, et nous allons l’examiner de plus près ci-dessous.

Nous sommes assez durs ici dans l’industrie de la télévision par câble héritée, pour des raisons qui incluent la régularité de ses augmentations de prix (sans apparemment aucun égard à la façon dont attrayant qui rend les alternatives moins chères) combinées avec un service généralement terrible. Mais comme si tout cela ne suffisait pas, l’industrie continue également de trouver de nouvelles façons de rendre les gens furieux, ce qui ne fait que rendre les gens encore plus désireux de couper le cordon et de courir directement dans les bras d’un service Internet, laissant les gens en difficulté l’industrie de continuer à chercher de nouvelles façons de se tirer une balle dans le pied.

Si vous aviez besoin d’un autre rappel sur la façon dont les augmentations du prix du câble sont devenues incontrôlables, en voici un: un nouveau rapport a révélé que la facture moyenne de télévision par câble du ménage dépasse maintenant toutes les autres factures de services publics combinées dans ce ménage.

Selon DecisionData.org, si vous prenez des chiffres provenant de sources accessibles au public telles que les fournisseurs de services publics municipaux ainsi que Energystar.gov, Consumer Reports, et un mélange de données provenant de recherches tierces, le câble moyen et d’autres dépenses de services publics aux États-Unis peut être calculé comme suit:

Source de l’image: DecisionData.org

L’une des raisons pour lesquelles cela est devenu le cas, et les paquets de câbles des gens sont maintenant hors de contrôle par rapport à ce qu’ils paient pour ces autres services, est liée aux frais de location récurrents que vous payez aux câblodistributeurs pour l’équipement – des frais que, vous deviné, continue également de monter. Dans ce sens, nous avons signalé le mois dernier qu’en plus de frapper les clients avec des factures de service de télévision plus élevées, Comcast envisage la possibilité d’une augmentation des frais de location de modem. De plus, il y a aussi des spéculations selon lesquelles le forfait Xfinity Secure de Comcast qui comprend un service Internet et un modem, plus une connexion Wi-Fi et des données illimitées, coûtera bientôt plus cher également. «La plupart des consommateurs ne savent tout simplement pas qu’ils louent un modem de 50 $ à 80 $ à leurs câblodistributeurs pour 10 à 20 $ par mois», note le rapport DecisionData. «Achetez votre propre équipement et commencez immédiatement à économiser.

«Pour les consommateurs qui cherchent à économiser de l’argent, le meilleur endroit pour commencer est d’analyser toutes les dépenses mensuelles et de décider où ils peuvent faire des réductions. La facture de câble pour la plupart des gens offrira presque certainement une opportunité de réduire les coûts. Jetez un œil à votre facture mensuelle et parlez à votre câblodistributeur dès aujourd’hui si vous avez des questions sur la façon dont vous pouvez économiser de l’argent. »

Source de l’image: Keystone-SDA / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

