Les prix de Microsoft Surface Book 3 divulgués

Depuis quelque temps, nous entendons diverses rumeurs concernant l’arrivée de une nouvelle gamme de modèles Microsoft Surface, et selon les dernières fuites, tout indique que son arrivée pourrait être annoncée dans les prochaines semaines. En plus du Surface Go 2, qui a récemment reçu la certification FCC, il semble que la société prépare la présentation conjointe du Surface Book 3 attendu.

Comme le nouveau Surface Go, le Surface Book 3 se concentrera exclusivement sur la mise à jour du matériel interne de l’appareil, sans aucune amélioration esthétique majeure, mais surprenant avec le passage à la dernière génération de processeurs Intel, avec le Ice Lake Core i7-1065G7 10 nanomètres, quatre cœurs et huit threads, et jusqu’à 3,9 GHz. De plus, comme nous l’avons vu précédemment, ces nouveaux ordinateurs portables auraient également répertorié les nouveaux graphiques dédiés NVIDIA GeForce GTX Max-Q, ce qui en fait La Surface la plus puissante de Microsoft à ce jour.

Cependant, ce n’était pas les spécifications mais le prix du nouveau Surface Book 3 ce qui semble avoir été divulgué, avec deux appareils sous les noms clés de “Projet T” et “Projet U”, faisant référence à les configurations de 13,5 pouces et 15 pouces.

Selon cette fuite, le modèle de base du Surface Book 3 de 13,5 pouces pourrait débuter à 1617 euros, atteignant 2 616 euros pour la configuration la plus puissante; alors que le Surface Book 3 15 pouces serait disponible pour un prix de départ de 2 234 euros, s’élevant à 3 441 euros selon votre configuration. Cependant, étant donné ces chiffres “étranges” pour le public, il est très probable que les prix finaux varieront en fonction des taxes et des transports vers les différents pays, arrondissant légèrement ces chiffres.

Pour sa part, Microsoft a gardé le silence autour de toutes ces informations, sans nier ni confirmer aucun détail, nous n’avons donc pas d’autre choix que d’attendre l’annonce officielle pour enfin voir les nouvelles des deux familles Surface.