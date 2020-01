Les prix des Galaxy S20 et Galaxy Z Flip de Samsung viennent de fuir – .

Les Galaxy S20 et Z Flip seront parmi les téléphones Android les plus en vogue du premier semestre – oui, même le nouveau pliable de Samsung. Le Galaxy S20 aura des spécifications monstres, en particulier la version Ultra, et sera disponible en options de connectivité 4G et 5G. Le Z Flip sera un type d’appareil pliable différent de la variété à clapet, avec un écran en verre pliable si les rumeurs sont exactes. C’est une excellente nouvelle, mais nous avons maintenant des nouvelles moins excitantes qui pourraient mettre un frein aux choses: tous ces téléphones pourraient être plus chers au lancement que ce que les fans auraient pu espérer.

La nouvelle fuite de prix provient du bailleur de confiance Max Weinbach, qui a partagé de nombreux détails sur le Galaxy S20 au cours des derniers jours, y compris des images d’un véritable Galaxy S20. Avant de regarder les prix ci-dessous, n’oubliez pas qu’ils s’appliquent à l’Union européenne, ce qui signifie qu’ils incluent la taxe locale. C’est ce qui les rendra plus chers que ce que vous pensez – et c’est pourquoi une conversion directe en dollars n’a pas de sens.

Donc, je viens d’entendre les prix S20. Attendez-vous à ce qu’ils soient inférieurs à ceux indiqués, mais pour le moment, nous nous attendons à:

S20 5G: 900-1000 €

S20 + 5G: 1050-1100 €

S20 Ultra 5G: 1300 €

Le Galaxy Z Flip devrait coûter environ 1400 €, mais je m’attends à ce que cela change avant le lancement.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 20 janvier 2020

Selon Weinbach, le Galaxy S20 5G coûtera 900 € (999 $) à 1000 € (1110 $), tandis que le S20 + 5G coûtera de 1050 € (1166 $) à 1100 € (1221 $). Le 20 Ultra 5G sera le plus cher de tous, à 1300 € (1443 $). Tous ces appareils ne seront pas disponibles en versions 4G, mais ceux qui le font devraient coûter environ 100 € (111 $) de moins que leurs homologues 5G.

Weinbach estime que les prix aux États-Unis se situeront autour de 850 $, 950 $ et 1 200 $ pour les trois téléphones, mais ceux-ci ne semblent être que des suppositions.

La 4G coûtera environ 100 € de moins que la 5G.

Quant à parler USD, ce sera probablement moins. Je suppose que 850 $, 950 $, 1200 $. Ceux-ci semblent un peu élevés, mais ces téléphones ressemblent à des bêtes de spécification. Pourrait justifier le prix tbh.

– Max Weinbach (@MaxWinebach) 20 janvier 2020

En ce qui concerne le Galaxy Z Flip, le téléphone sera le plus cher du lot à 1400 € (1554 $). Si elle est exacte, c’est 600 € (666 $) en dessous du prix d’entrée du Galaxy Fold. Cependant, le Fold avait les mêmes spécifications haut de gamme que le Galaxy S10 l’année dernière. En revanche, le Z Flip comportera des composants légèrement inférieurs par rapport à la série S20, y compris le processeur Snapdragon de l’année dernière et uniquement un appareil photo à double objectif. Sans oublier que des rumeurs récentes disent que le Galaxy Z Flip pourrait coûter environ 1000 $.

Même à 1400 €, le Z Flip serait beaucoup moins cher que les pliables de l’année dernière et moins cher que le Motorola Razr, qui est une coque pliable avec des spécifications inférieures. Les téléphones Galaxy S20 et Z Flip seront dévoilés le 11 février et ils devraient être mis en vente peu après.

