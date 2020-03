Les prix des iPhone d’Apple en Inde ont augmenté en raison de la révision des droits d’importation

Apple a augmenté les prix de l’iPhone 11 Pro, Pro Max et de l’iPhone 8 en Inde, en raison d’une augmentation du taux de droit de douane pendant le budget de l’Union 2020.

Certains modèles d’iPhone sont soumis à des droits de douane de base (BCD) lorsqu’ils sont importés en Inde. Une augmentation du taux de BCD, associée au retrait des exemptions de surtaxe sociale, est à blâmer pour cela. Comme le gouvernement cherche à encourager la localisation, tous les produits technologiques qui ne sont pas fabriqués en Inde et doivent être importés doivent inévitablement payer des frais d’importation.

Prix ​​révisés de l’iPhone d’Apple en Inde

En corollaire, les autres modèles fabriqués en Inde, tels que l’iPhone 11, le XR et l’iPhone 7, ne sont pas affectés par ce changement de taux. Il en va de même pour d’autres produits tels que l’iPad, l’Apple Watch et la gamme de Mac.

En partant du haut, l’iPhone 11 Pro Max est désormais au prix de Rs 1,11,200 au lieu de Rs 1,09,900 pour la variante 64 Go, Rs 1,25,200 pour le modèle 256 Go, contre Rs 1,23,900. La variante supérieure avec 512 Go de stockage est désormais à Rs 1,43,200 au lieu de Rs 1,41,900.

L’iPhone 11 Pro voit des augmentations de prix similaires, avec les variantes 64 Go, 256 Go et 512 Go au prix de Rs 1,01,200, Rs 1,15,200 et Rs 1,33,200.

Quant à l’iPhone 8 Plus, les modèles 64 Go et 128 Go sont désormais respectivement à Rs 50,600 et Rs 55,600. Le plus petit iPhone 8 ira maintenant pour Rs 40,500 et Rs 44,900 pour les mêmes configurations de stockage.

Un nouvel iPhone SE 2 / iPhone 9 devrait également être dévoilé à la fin du mois de mars, avec un petit facteur de forme et des spécifications choisies avec soin et un prix beaucoup plus bas.

Via The Mobile Indian