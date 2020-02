Les prix d’Intel Comet Lake-S ont fui, et il semble qu’AMD gagnera à nouveau dans le prix

Historiquement, la bataille Intel vs AMD s’est généralement déroulée comme suit: Intel était plus cher tout en offrant des performances haut de gamme, tandis que les processeurs AMD étaient beaucoup plus abordables. Mais cela a changé récemment, AMD offrant de meilleures performances et de meilleurs prix, tandis qu’Intel est juste cher – et il ne semble pas que cela soit sur le point de changer.

Le célèbre disjoncteur @momomo_us a repéré les prix de l’UE pour une assez large gamme de processeurs Intel Comet Lake de 10e génération, du Celeron G5900 bas de gamme au Intel Core i5-10600 de milieu de gamme. Et bien, ils sont assez chers.

Cette fuite de prix place l’Intel Core i5-10500 à 252 € (environ 270 $, 210 £, 412 $ AU), ce qui est beaucoup plus cher que même le Ryzen 5 3600X qui est actuellement de 225 € (environ 240 $, 190 £, 370 $ AU) sur le détaillant allemand CaseKing. Maintenant, il est très probable qu’Intel pourrait retirer une victoire monocœur sur les puces AMD, mais même avec Hyperthreading, il ne gagnera probablement pas dans les charges de travail multicœurs.

Cela ne tient même pas compte de l’éléphant dans la pièce qui est AMD Ryzen 4000. Nous n’avons toujours pas vu Intel annoncer une date de sortie pour ses processeurs Comet Lake, et il est très possible qu’ils devront faire face directement aux processeurs Zen 3 d’AMD . Si cela se produit, le raffinement d’AMD de son architecture 7 nm pourrait voir des améliorations IPC qui feraient honte aux puces d’Intel.

Il est très possible, cependant, que ces prix divulgués soient tout simplement faux – gardez à l’esprit qu’Intel a absolument réduit les prix de ses processeurs Core X de 10e génération quand il savait qu’ils ne concurrenceraient pas Threadripper 3e génération. Quoi qu’il en soit, nous ne saurons pas à quoi ressembleront les prix réels des processeurs Intel de 10e génération, nous espérons simplement qu’ils seront abordables et Intel ne se tarifiera pas de pertinence.

Via PCGamesN