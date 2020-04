Les prix indiens officiels de la série OnePlus 8 sont ici | TechRadar

La série OnePlus 8 a été dévoilée récemment dans une affaire en ligne, où le prix mondial et la disponibilité ont également été annoncés. Cependant, les prix pour l’Inde n’ont pas été mentionnés.

Le OnePlus 8 commencera à Rs 41 999 pour une variante de 6 Go + 128 Go exclusive à la région, Rs 44 999 pour la variante 8 Go + 128 Go et Rs 49 999 pour la variante 12 Go + 256 Go. Les mêmes configurations de mémoire RAM et de stockage sont disponibles pour le OnePlus 8 Pro, qui sera au prix de Rs 54 999 et Rs 59 999 respectivement. Les Bullets Wireless Z sont au prix de Rs 1,999. Aucune date de livraison n’a été mentionnée. Nous prévoyons que les informations seront disponibles début mai, une fois que les plateformes de commerce électronique commenceront à fonctionner pleinement. Amazon.in sera le partenaire en ligne.

L’Inde est le plus grand marché de OnePlus, où elle jouit également d’une majorité dans le segment premium. Cela a rendu l’omission des détails indiens encore plus remarquable. Mais compte tenu du fait que le pays est dans un état de verrouillage de précaution dans un avenir prévisible, sans disponibilité de partenaires logistiques, cette étape est compréhensible.

Fin de notre attente, OnePlus s’est rendu au Red Cable Club pour enfin révéler les détails des prix pour l’Inde. Sans surprise, les prix sont plus proches de leurs homologues chinois que les prix des marchés occidentaux.

Spécifications OnePlus 8 et 8 Pro

Le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro sont tous deux alimentés par le dernier chipset Snapdragon 865 octa-core de 7 nm cadencé à 2,84 GHz couplé au GPU Adreno 650. Ils sont également livrés avec un modem X55 pour prendre en charge la connectivité 5G. Ils sont livrés avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne UFS 3.0. Les deux fonctionnent sur OxygenOS basé sur Android 10 prêt à l’emploi.

Le OnePlus 8 Pro affiche un écran Quad HD + Fluid AMOLED 19.8: 9 de 6,78 pouces avec une résolution de 3168 x 1440. Le taux de rafraîchissement sur le OnePlus 8 Pro est augmenté jusqu’à 120 Hz. L’écran est doté de la technologie MEMC (Motion Estimation / Motion Compensation) qui aide à contrôler le flou de mouvement. D’un autre côté, le OnePlus 8 est livré avec un panneau Full HD + Fluid AMOLED 20: 9 de 6,55 pouces avec une résolution de 2400 x 1080p. Le taux de rafraîchissement ici est de 90 Hz. Les deux combinés sont protégés par 3D Corning Gorilla Glass et prennent en charge le contenu HRD10 +.

Le OnePlus 8 Pro dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple avec un objectif principal Sony IMX689 de 48 MP avec f / 1.78, OIS et EIS ainsi qu’un autre objectif ultra-large de 120 MP Sony IMX 586 120 degrés avec f / 2.2, suivi par un téléobjectif 8 MP avec f / 2,44, un zoom optique 3x, un zoom numérique 30x et un capteur de filtre couleur 5 MP.

La fonctionnalité OnePlus 8 comprend une configuration de caméra arrière triple. Un capteur primaire Sony IMX586 de 48 MP f / 1.8 avec OIS et EIS suivi d’un objectif ultra large de 16 MP f / 2.2, 119 degrés et d’une macro caméra de 2 MP f / 2.4.

Les deux appareils abritent un jeu de tir selfie 16 MP qui est un capteur Sony IMX471 avec une ouverture f / 2,45.

Passant à la batterie, le OnePlus 8 et les packs 8 Pro dans une batterie de 4510 mAh et 4300 mAh respectivement. Alors que les deux téléphones prennent en charge la charge rapide filaire 30T Warp Charge 30T, le OnePlus 8 Pro prend en charge la charge sans fil 30W et la charge sans fil inversée 5W.

De plus, pour la première fois, le OnePlus 8 Pro est livré avec un indice de protection IP68 pour une protection contre la poussière et la submersion de l’eau jusqu’à un mètre pendant 30 minutes. Les autres fonctionnalités des smartphones incluent un scanner d’empreintes digitales intégré, un déverrouillage du visage et un NFC.