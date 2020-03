les problèmes de réseau augmentent

Le coronavirus n’a pas seulement mis les gens à genoux, même des entreprises comme Tim, Wind, Tre et Vodafone se sont progressivement détraquées. Toute l’Italie (et pas seulement) à cause du virus est obligée de rester chez elle pour éviter la propagation de ce dernier: une bactérie qui se propage assez rapidement pour déclencher une véritable pandémie. De plus, le virus se propage par l’infection, par conséquent, à cause des mains sales et des objets tels que le portefeuille, le téléphone, l’argent et les clés, qui ont été touchés par une personne positive. Cela a donc entraîné une mise en quarantaine forcée pour le monde. Mais quelle meilleure façon de passer des semaines et des semaines à l’intérieur à la maison? Restez évidemment sur votre smartphone! Cela a eu des conséquences. Voyons voir:

Tim, Wind, Tre et Vodafone down: tout cela en raison de la forte participation

Merci à la plateforme Downdetector.it, fonctionnant 24 heures sur 24 à travers le pays, il est aujourd’hui possible savoir en temps réel quels sont les problèmes de réseau. Voyons donc tous les services de Tim, Wind, Tre et Vodafone des dernières heures:

Parmi les problèmes les plus courants, nous voyons Internet fixe pour Tim. Il a signalé des pics de 130 rapports par heure dans les villes de Rome, Milan, Turin, Naples, Florence, Padoue, Udine, Brescia, Gênes.

Voici les problèmes de connexion Internet pour vent dans les villes de Milan, Bologne, Florence, Rome, Naples, Palerme, Brescia, Turin, Vérone.

Les autres sont dus au réseau Internet fixe et mobile pour 3 Italie. Au cours des dernières 24 heures, il a reçu des centaines de rapports en particulier de Milan, Florence, Rome, Palerme, Bologne, Turin, Catane, Cagliari, Naples.

Enfin, l’autre cause des pannes est Internet pour Vodafone. Au cours des dernières heures, il a reçu de nombreux rapports des villes de Milan, Gênes, Rome, Naples, Montichiari, Turin, Bologne, Trente, Brescia.