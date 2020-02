Les processeurs AMD Ryzen devraient encore plus posséder Intel cette année

La confiance des investisseurs dans AMD est élevée en ce moment, et le cours de son action progresse régulièrement, un analyste prédisant que la société pourrait connaître un pic de ventes important, voire plus important, plutôt avec ses processeurs Ryzen cette année.

Tel que rapporté par The Street, l’analyste de recherche Mitch Steves de RBC Capital Markets estime que «les gains de parts d’AMD dans les PC continueront de progresser dans la fourchette de parts de marché de 20%» à mesure que nous progressons, et qu’il a «une conviction plus élevée sur le serveur unités en 2020 et 2021 “pour AMD pour démarrer.

Les chiffres récents sur les ventes d’UC de bureau d’une autre firme d’analystes, Mercury Research, ont établi que les puces Ryzen détenaient une part de marché de 18,3% au dernier trimestre de 2019. Cette augmentation était de 15,9% à la fin de 2018, pour vous donner un aperçu de la l’accélération attendue des ventes AMD pourrait atteindre selon Steves.

Évidemment, toute prévision d’un analyste doit être prise avec une prudence appropriée.

Dans ces chiffres récents de Mercury Research, AMD a fait encore plus de progrès dans les processeurs d’ordinateurs portables, avec une augmentation de 4% en glissement annuel pour atteindre une part de marché de 16,2% – et cela inquiètera probablement encore plus Intel (car les puces mobiles sont là où la majorité des ventes sont à).

Tout cela n’est pas trop surprenant compte tenu de la situation actuelle des pénuries de stock de processeurs d’Intel, des rumeurs de retards dans les processeurs de bureau Comet Lake de nouvelle génération (potentiellement en raison de problèmes de consommation d’énergie), et d’AMD qui augmente déjà fortement les ventes de Ryzen – plus son Ryzen 4000 entrant des produits qui devraient fournir une amélioration importante des performances (potentiellement jusqu’à 20% par rapport aux processeurs Ryzen de 3e génération).

Journée des analystes

AMD a également suscité l’enthousiasme autour de sa prochaine “ journée des analystes financiers ”, qui a lieu le 5 mars, les spéculations affirmant que nous pourrions simplement voir la révélation de la carte graphique Big Navi (ou “ Nvidia killer ”) là-bas (bien que nous ” je ne suis pas sûr que la rumeur se concrétise). De même, nous pourrions assister au dévoilement du nouveau GPU de centre de données Arcturus d’AMD, qui a fait l’objet de fuites récentes.

Qui sait, mais Steves s’attend à des “nouvelles haussières” d’AMD lors de la réunion des investisseurs, la firme devant parler de son chemin pour gagner une part de marché de 30% dans les processeurs de serveur, rien de moins. Encore une fois, c’est une arène où Intel est dominant, mais certainement sous le feu du nouveau silicium d’AMD (puces Epyc de 2e génération puissantes).

Intel doit répondre à ces menaces, cela est clair, et un autre murmure que nous avons entendu sur la vigne est que le géant des puces apportera sa puissance financière au marché du CPU dans son ensemble, jetant des milliards de dollars à pousser Core ( processeurs traditionnels) et Xeon (serveur). Cela pourrait signifier de sérieuses (nouvelles) baisses de prix pour Intel, mais tout cela est une spéculation fragile en l’état.