Les processeurs de bureau Intel Comet Lake pourraient faire leurs débuts le 30 avril | TechRadar

Intel annoncera ses processeurs de bureau Comet Lake-S de 10e génération attendus depuis le 30 avril, selon le journal espagnol El Chapuzas Informatico.

Alors qu’un lancement pourrait se faire dans un peu plus d’un mois, le site Web, citant des “sources internationales”, note que les premiers repères et critiques n’arriveront pas avant la deuxième semaine de mai.

Bien que non confirmée, cette friandise ajoute du poids aux rumeurs selon lesquelles les puces Comet Lake pourraient ne pas arriver dès qu’Intel l’avait initialement espéré. Cela serait dû au fait que l’épidémie de coronavirus cause des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement, de nombreux fabricants réduisant leur production ou suspendant complètement la production.

Les processeurs ne sont peut-être pas aussi révolutionnaires que beaucoup l’avaient espéré, car les processeurs Comet Lake-S seront basés sur l’architecture Skylake 14 nm d’Intel, longue distance des puces AMD 7 nm Ryzen 3000 de la série 3000.

Pourtant, des fuites ont suggéré que les puces fourniraient un nombre de cœurs et des vitesses d’horloge plus élevés que les puces de bureau précédentes d’Intel.

L’Intel Core i9-10900K devrait être le processeur phare de la gamme Comet-Lake S, remplaçant l’actuel i9-9900K. Il devrait disposer de 10 cœurs, 20 threads, d’un TDP de 125 W et de fréquences de base et de boost de 3,7 GHz et 5,1 GHz, respectivement, et selon El Chapuzas Informatico, il coûtera 504 € (environ 550 $, 440 £, 890 $ AU ) sans TVA.

Cela sera suivi par l’Intel Core i7-10700K, une puce avec 8 cœurs et 16 threads et une rumeur de prix de 389 € (environ 427 $, 340 £, 690 $ AU), et l’Intel Core i5 à 6 cœurs et 12 threads -10600K qui sera censé être lancé pour 263 € (environ 288 $, 230 £, 470 $ AU). Au bas de la pile se trouvera l’Intel Core i3 10320, un processeur de bureau quadricœur à 8 threads qui devrait coûter 162 € (environ 177 $, 140 £, 287 $ AU).

Il convient de noter que tous les processeurs Comet Lake entrants nécessitent de nouvelles cartes mères Intel série 400 construites autour du nouveau socket LGA1200, qui devraient prendre en charge de nouvelles fonctionnalités, notamment WiFi 6, Ethernet 2,5 Gb et Thunderbolt 4.

Ceux-ci seront lancés aux côtés des nouveaux processeurs, probablement à la fin du mois prochain si cette dernière rumeur s’avère vraie.