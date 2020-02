Les processeurs de bureau Intel de 10e génération pourraient voir le retour de la série F | TechRadar

Nous attendons toujours une annonce officielle des processeurs Intel Comet Lake pour PC de bureau, mais une nouvelle fuite pourrait indiquer plus de ce qui est en magasin.

Il pourrait y avoir une toute nouvelle série de processeurs de la série F pour arrondir la pile de produits en fonction des détails d’une diapositive de présentation divulguée signalée par Informática Cero et partagée par Videocardz. La diapositive montre six nouveaux processeurs répartis en deux entre les modèles déverrouillés et verrouillés. Voici une ventilation des produits répertoriés:

Intel Core i9 10900KF – 10 cœurs / 20 threads à 3,7 GHz / 4,8 GHz turbo tous cœurs Intel Core i7 10700KF – 6 cœurs / 16 fils à 3,8 GHz / 4,7 GHz turbo tous cœurs Intel Core i5 10600KF – 6 cœurs / Turbo 12 cœurs à 4,1 GHz / 4,5 GHz tout cœur Intel Core i9 10900F – 10 cœurs / 20 fils à 2,8 GHz / 4,5 GHz tout turbo Intel Core i7 10700F – 6 cœurs / 16 fils à 2,9 GHz / Intel Core i5 10600F à 4 cœurs et Turbo à 6 cœurs / 12 fils à 2,9 GHz / 4,0 GHz

Comme vous pouvez le voir, les six puces répertoriées incluent le “F” dans leur nom qui indique généralement l’omission des graphiques intégrés d’Intel. Cela a généralement entraîné une petite baisse de prix par rapport aux versions non-F sans apporter de modifications importantes à ce que le CPU lui-même pourrait offrir.

La pile de produits correspond assez bien à ce que l’on pourrait attendre d’Intel, et même à quelques fuites récentes. Un benchmark Intel Core i7-10700K a fuité il y a environ une semaine et a montré une puce à 8 cœurs / 16 threads avec une horloge de base de 3,8 GHz et un turbo boost de 5,3 GHz.

L’horloge de base du 10700K s’aligne même avec l’horloge de base du 10700KF. La différence dans les horloges turbo boost pourrait être le résultat d’une différence réelle entre les deux puces en dehors de l’iGPU désactivé sur le 10700KF.

Bonne nouvelle pour les joueurs

Tout le monde n’a pas besoin d’un GPU intégré comme ceux que l’on trouve sur de nombreux processeurs Intel. Les joueurs utilisent généralement un GPUS dédié de toute façon, car ils sont nécessaires pour exécuter leurs jeux préférés, et cela laisse les graphiques intégrés du processeur pratiquement inactifs. Il devient un espace perdu tout en augmentant le coût initial du processeur.

Si Intel prépare une pile de processeurs de bureau Comet Lake-S qui incluent ces puces de la série F, les joueurs auront plus de facilité à choisir ce qu’ils veulent obtenir.

Le peu supplémentaire de réduction de prix qu’Intel peut offrir sur ces puces l’aidera également à rivaliser avec AMD, qui a été une séquence gagnante avec ses processeurs Ryzen de 3e génération. La plupart des processeurs Ryzen offrent une excellente valeur avec des performances multi-cœurs incroyables grâce à leur nombre élevé de cœurs – et la plupart d’entre eux n’incluent pas non plus de graphiques intégrés.

Bien sûr, les processeurs Ryzen sont déjà en vente. Nous ne savons toujours pas quand Intel sortira des puces de bureau Comet Lake-S. Il commence déjà à se sentir comme Intel pourrait être en retard sur le calendrier puisque la 3e génération Ryzen d’AMD est restée en grande partie sans réponse pendant la plus grande partie de l’année.

Il se peut que ce soit le cas d’Intel en retard, car une liste de produits a récemment été publiée pour un refroidisseur de processeur compatible avec le socket LGA 1200 non annoncé qui est attendu pour Comet Lake-S, rapporte PCGamesN. Cela pourrait suggérer que le fabricant prévoyait une date de lancement qu’Intel ne pourrait pas fixer.

Il semble que des puces Intel Comet Lake-S soient en route. La question est simplement de savoir si Intel les lancera à temps pour concurrencer Ryzen 3000 ou s’il devra faire face à Ryzen 4000.