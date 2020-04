Les processeurs Intel Comet Lake-S arriveront le 30 avril

Plusieurs diapositives marketing d’Intel Comet Lake-S ont été divulguées en ligne et nous pouvons déjà confirmer la date de sortie et les principaux modèles des nouveaux processeurs de bureau du géant des puces.

Cette semaine, nous avons eu l’occasion de commenter le lancement officiel de la 10e génération de Core H Series pour ordinateurs portables et maintenant nous obtenons des informations sur leurs équivalents pour les ordinateurs de bureau. Comme nous le savions déjà, le processus technologique de fabrication de 14 nm ++ porter à la limite une architecture qui ne sera pas complètement renouvelée jusqu’à ce que l’entreprise surmonte les problèmes de production causés par le saut à 10 nm.

L’Intel Comet Lake-S sera le plus avancé de la société pour cette année sur une plate-forme grand public. Ils concurrenceront l’AMD Ryzen 3000 et en tenant compte des changement de socket en LGA 1200 et l’investissement important qui devra être fait dans les nouvelles cartes mères avec chipset de la série 400, Intel devra gérer correctement les prix ou proposer des nouveautés qui suscitent suffisamment d’intérêt des consommateurs qui, en 2020, s’attendaient sûrement à une architecture complètement nouvelle.

Intel Comet Lake-S: versions

Le haut de gamme de la plate-forme sera le Core i9-10900K. Un développement avec 10 cœurs et deux fois plus de threads de traitement sous la technologie HyperThreading, avec une fréquence de base de 3,7 GHz et un multiplicateur déverrouillé comme tous les modèles de la série «K». Sa principale nouveauté sera la possibilité d’augmenter sa fréquence de travail 5,3 GHz utilisant la technologie Intel Thermal Velocity Boost (TVB).

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, il semble que cette technologie sera une fonctionnalité exclusive du Core i9 sur cette plate-forme de bureau. Le TVB ne s’activerait que sur des charges de travail courtes et explosives, et uniquement lorsque la température et la capacité d’alimentation le permettent. Ce modèle devrait avoir un TDP de 125 watts et pour l’exploiter pleinement, nous aurons besoin d’un système d’alimentation et de refroidissement haute performance.

Il est clair que l’efficacité énergétique ne sera pas un point fort pour ce Core i9-10900K (rappelez-vous qu’il s’agit toujours d’un développement de 14 nm), mais il se démarquera par ses performances. Des références non officielles (non officielles) indiquent que le processeur sera beaucoup plus rapide qu’un Core i9-9900K (jusqu’à 30% dans certains scénarios). Les données suggèrent également qu’il offrira de meilleures performances qu’un Ryzen 3700X, bien qu’il soit inférieur à un Ryzen R9 3900X. Nous le saurons bientôt.

Un autre modèle important de cet Intel Comet Lake-S sera le Core i7-10700K. Un processeur 8 cœurs, 16 fils avec une fréquence de base de 3,8 GHz et un multiplicateur déverrouillé. Il ne prendra pas en charge l’augmentation de la vitesse thermique TVB, mais atteindra 5,1 GHz avec le mode Turbo Boost 3.0 activé.

En bas, nous aurons le Core i5-10600K, un processeur 12 fils à 6 cœurs avec une vitesse d’horloge modérément plus élevée de 4,1 GHz et une fréquence turbo de 4,8 Ghz. Comme tous les modèles de la série «K», le multiplicateur sera déverrouillé.

Ces trois modèles devraient être proposés en deux versions, l’une avec la carte graphique UHD 630 intégrée et les autres séries KF sans puce graphique. Ils ne seront pas les seuls. Selon une liste précédente de SKU (utilisées par les détaillants pour l’identification des stocks), au moins 22 modèles seront commercialisés sous cette plate-forme Intel Comet Lake-S, y compris les variantes de base Core i3 et Pentium.

Nous ne connaissons pas le prix officiel, bien que cette annonce par un détaillant néerlandais nous ait mis sur la bonne voie du prix de vente final de la plupart des versions. Ils ne sont pas officiels et varient généralement sur les derniers. Le 30 avril comme date de lancement final. Nous serons là pour vous le dire.