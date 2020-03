Les processeurs Intel ont appris à reconnaître les odeurs

Un groupe de chercheurs d’Intel Labs et de Cornell University ont réussi à développer le sens de l’odorat dans Puces neuromorphiques Intel Loihi. Non, il s’agit d’un nez collé à un processeur, dirait Quevedo, mais quelque chose de beaucoup plus complexe et profond.

Comme nous pouvons le lire dans le rapport que les chercheurs ont publié, un système d’apprentissage en profondeur et d’intelligence artificielle a été utilisé pour que la puce Intel Loihi soit capable de reconnaître différentes odeurs même dans des situations moins qu’optimales, c’est-à-dire dans les cas où pour une raison ou une autre, ces odeurs sont détectées partiellement bloqué ou camouflé.

Comme vous l’avez peut-être compris, l’objectif principal de cette recherche était de créer un système capable reconnaître les odeurs dangereuses, même dans des conditions compliquées, et le résultat a été, selon les chercheurs, un succès complet, car son système de type a réussi à internaliser et à apprendre les odeurs avec un nombre d’échantillons plus faible (période d’apprentissage en profondeur plus courte), et a démontré une taux de réussite plus élevé.

Je veux dire

Intel Loihi peut reconnaître dix odeurs différentes

La Loihi d’Intel est, comme nous vous l’avons déjà dit à l’époque, un processeur neuromorphique inspiré du cerveau humain. Il possède 128 noyaux de calcul et chacun est accompagné de 1 024 neurones artificiels, ce qui nous laisse un total de plus de 130 000 neurones et 130 millions de connexions synaptiques. Impressionnant, non? C’est le cas, mais le plus frappant est que grâce à l’utilisation de systèmes avancés d’apprentissage en profondeur, il peut fonctionner d’une manière similaire à un cerveau humain.

Dans cette étude, des chercheurs d’Intel Labs et de l’Université Cornell ont réalisé que ladite puce, supportée par 72 capteurs, avait appris à reconnaître dix types d’odeurs différents qui sont présents dans les éléments utilisés pour la fabrication de drogues et stupéfiants, explosifs et différents types de polymères. De toute évidence, un tel système pourrait servir à détecter la présence de ces types de substances même lorsqu’elles sont “camouflées”.

Selon Intel lui-même, des systèmes olfactifs électroniques basés sur des réseaux de neurones pourraient être utilisés à l’avenir pour façonner appareils portables qui offrirait une grande utilité dans différents secteurs. Par exemple, un médecin pourrait les utiliser pour détecter et diagnostiquer des maladies, le personnel de sécurité des aéroports et les membres des forces et organes de sécurité pourraient s’appuyer sur eux pour découvrir des drogues et des armes, et pourrait également être utilisé dans les systèmes nationaux de détection de fumée.

La frontière entre les neurosciences et l’intelligence artificielle s’amincit. Des systèmes comme Loihi d’Intel ont montré que l’apprentissage en profondeur et les algorithmes neuronaux sont extrêmement précieux et nous avons à peine «rayé la surface». Une puce capable de reconnaître les odeurs est une étape intéressante avant une autre capable de “Pensez” et prenez des décisions “par vous-même”.

Cela peut sembler fou, mais avec les progrès que nous avons réalisés au cours des dernières années, je suis de plus en plus clair que c’est l’avenir qui nous attend.