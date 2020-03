Les processeurs Ryzen Mobile 4000 impressionnent lors des tests

Le Ryzen 9 4900HS, le joyau de la couronne des nouveaux processeurs AMD Ryzen Mobile 4000, est apparu à diverses références avec des résultats impressionnants. Au moins sur le papier, il est confirmé que cette plateforme devrait être une bonne alternative dans un segment de marché généralement dominé par Intel.

Il y a quelques semaines, nous avons vu les premiers ordinateurs portables répertoriés avec ces processeurs Ryzen Mobile 4000, dont l’objectif n’est autre que de répéter le succès de leurs homologues de bureau. Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovoont confirmé leur utilisation et les lancements devraient être sur le point d’atteindre le marché si la situation causée par la pandémie de COVID-19 le permet.

Ryzen 9 4900HS est l’un des plus intéressants. Avoir 8 cœurs et 16 fils de traitement natif et son GPU gère huit unités de calcul avec une fréquence de 1750 MHz pour près de deux téraflops de performances graphiques. La fréquence de base du processeur est de 3,0 GHz, tandis qu’en mode turbo, elle peut atteindre 4,3 GHz, le tout avec un TDP de seulement 35 watts.

Le 4900HS est apparu assez fréquemment sur les sites de test. Les plus intéressants sont une entrée 3DMark Fire Strike, deux entrées Geekbench 4 et un test Userbenchmark. La référence la plus évidente pour le 4900HS serait le matériel mobile actuel, mais AMD n’a jamais rien publié de tel auparavant sur ce segment de marché.

Techspot a fait face à ses résultats pour un Ryzen 5 3600, sûrement le meilleur modèle en fonctionnalités / prix qu’AMD a pour les ordinateurs de bureau.

Comme vous pouvez le voir, les deux cœurs supplémentaires du 4900HS lui donnent un léger avantage sur le 3600 et compensent ses vitesses d’horloge inférieures. Gardez à l’esprit qu’il s’agit de références synthétiques et que vous devrez voir la puce dans le monde réel, mais gardez à l’esprit que le Ryzen 3600 est un processeur de bureau extrêmement performant, offrant des performances supérieures sur un processeur mobile avec un TDP aussi bas que 35 watts, c’est super.

Les processeurs Ryzen Mobile 4000 ont déjà été livrés par AMD et devraient bientôt arriver sur le marché, sinon retardés par la pandémie de coronavirus et les retards de production et de distribution. AMD semble bon, mais il est attendu Intel contre-attaque pour les gros ordinateurs portables et les jeux, avec les processeurs Comet Lake H et les puces graphiques NVIDIA RTX 20 Super Mobile.