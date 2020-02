les prochains événements Honor et Xiaomi seront en ligne

Ces derniers jours, la situation en Chine est très grave en raison de la coronavirus. Outre les énormes dégâts causés à la population, cette épidémie pose également divers problèmes d’un point de vue économique et commercial. En fait, de nombreuses entreprises chinoises du secteur mobile ont déjà décidé de fermer tous leurs magasins physiques pour éviter d’autres maladies. Deux de ces sociétés bien connues, à savoir Honneur et Xiaomi, ils ont ensuite pris une autre décision importante.

Honor et Xiaomi organiseront leurs événements de présentation 2020 uniquement en ligne en raison du Coronavirus

En raison de la coronavirus, les entreprises chinoises Honneur et Xiaomi ils ont décidé de garder leur propre événements de présentation des produits technologiques de cette année uniquement en streaming en ligne. Cette décision semble presque obligatoire, car la situation actuelle en Chine est assez grave. Pour éviter d’augmenter le nombre d’infections causées par le virus, ne plus organiser d’événements de présentation physique semble actuellement être la seule alternative possible. Cette année sera donc une période très compliquée pour de nombreuses entreprises chinoises du secteur technologique.

Comme déjà mentionné, les deux Xiaomi que honneur ils tiendront ensuite leurs événements de présentation en ligne. Quant à Xiaomi, nous savons que deux nouveaux smartphones haut de gamme devraient être présentés sur le marché mobile, à savoir les futurs Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro. Quant à Honor, cependant, pour le moment rien n’est connu avec certitude, même s’il est probable qu’un mystérieux smartphone actuellement connu sous le nom de code sera annoncé Honor MOA-AL00 (qui a été repéré sur TENAA il y a quelques semaines).