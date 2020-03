Les producteurs des Razzie récompensent le débat sur l’annulation de la cérémonie en raison du coronavirus

Le dernier événement lié à Hollywood à être la proie de l’épidémie de coronavirus est le Prix ​​Razzie, qui devait avoir lieu à Los Angeles la nuit dernière. Au cours des dernières semaines, l’industrie du divertissement a progressivement commencé à ajuster ses pratiques habituelles pour faire face à l’inquiétude croissante concernant la propagation de COVID-19, et les choses ont atteint un point de fièvre au cours des deux derniers jours. Les studios ont retardé les principaux films et fermé les productions tandis que des événements tels que CinemaCon, SXSW et ACE Comic Con ont été annulés.

Deadline a indiqué que les Razzie Awards, décernés chaque année au pire du cinéma, avaient été “annulés / reportés”. John Wilson, l’un des co-fondateurs des Razzie, a publié une déclaration expliquant qu’en raison des mesures de précaution mises en place par le maire de Los Angeles, le lieu choisi par les Razzies avait été fermé. Lors de la publication de la déclaration, Wilson a déclaré: “Nous espérons avoir quelque chose à diffuser d’ici ce soir – Peut-être même par ce qui avait été notre” heure limite “originale de 20 heures ce soir (samedi 14 mars). De toute évidence, s’il n’y a pas de live montrer, il n’y a rien non plus à diffuser. ” Cependant, pour l’instant, ils n’ont pas trouvé de solution.

Connexes: Coronavirus: chaque événement et convention annulés jusqu’à présent

En règle générale, les Razzie Awards sont décernés la veille des Oscars, mais cette année, ils ont été forcés d’avoir lieu beaucoup plus tard en raison des Oscars étant plus tôt que la normale. Parmi les nominés de cette année, les leaders étaient Cats, Rambo: Last Blood et A Madea Family Funeral, qui ont tous marqué huit nominations. C’était la première année que les Razzies devaient être télévisés.

Les films supplémentaires pour marquer plusieurs nominations étaient The Fantatic, The Haunting of Sharon Tate et Hellboy. le Prix ​​Razzie ont été distribués pour la première fois en 1981 dans le salon de Wilson pour plaisanter. Ce n’est que dans les années suivantes qu’il est devenu un événement public.

Plus: Coronavirus: chaque film retardé jusqu’à présent

Source: date limite