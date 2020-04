les produits les plus achetés pendant la quarantaine

La plateforme e-commerce Amazon il y a quelques semaines, il a décidé de se concentrer uniquement sur nécessités de base commandés par les utilisateurs. Ceci afin d’éviter de créer une charge excessive dans leurs entrepôts.

Des milliards d’utilisateurs se retrouvent en quarantaine forcée et par conséquent, ils ont commencé à acheter sur la plate-forme, atteignant des records similaires à ceux du vendredi noir ou du Premier Jour. Pour cette raison, la plate-forme a décidé d’imposer une limite. Voyons quels sont les produits les plus commandés.

Amazon: les produits les plus commandés pendant la période de quarantaine

Le genre le plus vendu est i livres et nourriture. La fermeture des écoles signifiait que le classement des livres les plus vendus était par la suite dominé par les titres pour les enfants d’âge préscolaire. Les adultes préfèrent des histoires comme L’évolution des pandémies de David Quammen et La cécité de José Saramago. Parmi les produits alimentaires les plus populaires, nous trouvons des dosettes de thon et de café.

La catégorie de vêtements est également très cliquée, en plus de masques pour enfants qui sont en premier lieu, on trouve également des survêtements de sport et des chaussettes. Le mauvais mouvement a également fait grimper les pantalons amincissants dans le classement. Il ne manque pas de i jouets soignés, les enfants sont à la maison depuis plusieurs mois et les parents doivent trouver un moyen de les distraire. Dans les produits les plus vendus, nous trouvons des crayons, des marqueurs, des tubes à tempera et de la colle scintillante.

De toute évidence, il ne manque pas de masques chirurgicaux, le thermomètre laser, gants en latex, oxymètre doigt et de nombreux autres produits qui peuvent être nécessaires pendant cette urgence sanitaire.