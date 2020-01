Les produits phares du budget Galaxy Note10 Lite et S10 Lite de Samsung sont officiels

Ils font l’objet de rumeurs depuis des mois, et les fuites habituelles ont laissé peu à l’imagination, mais maintenant les Samsung Galaxy Note10 Lite et S10 Lite sont tous les deux officiels. Comme prévu, ce sont des versions légèrement édulcorées des téléphones phares de la société sud-coréenne – dont l’un comprend l’emblématique S Pen – qui coûteront moins cher que leurs frères et sœurs à part entière.

Galaxy Note10 Lite

Bien que Samsung n’ait pas divulgué la puce qui alimente le Note10 Lite, ses spécifications suggèrent un Exynos 8895, qui pourrait ne pas être aussi puissant que les meilleurs processeurs disponibles en 2020, mais il ne restera pas en reste. Le système à triple caméra comprend des objectifs primaires, ultra-larges et téléobjectifs, tous avec des capteurs 12MP, et il y a une caméra selfie 32MP dans la découpe de perforation à l’avant. 128 Go seront le stockage de base sur chaque modèle, bien qu’il soit extensible via microSD jusqu’à 1 To, et des options de mémoire de 6 et 8 Go seront disponibles.

Le design rappelle de nombreux autres téléphones phares actuels et à venir grâce au boîtier carré de l’appareil photo, mais le Note10 Lite arborera le travail de peinture chatoyante de Samsung pour l’aider à se démarquer de la foule. Et comme ses grands frères, le S Pen se rangera parfaitement à l’intérieur lorsque vous en aurez besoin. La durée de vie de la batterie doit être décente avec une cellule de 4500 mAh.

Galaxy S10 Lite

Pour 50 $ de plus, le S10 Lite dispose d’un chipset plus moderne et plus puissant (probablement le Snapdragon 855), mais de nombreuses autres spécifications sont les mêmes que le Note10 Lite, y compris l’écran FHD + de 6,7 pouces. Le capteur principal de la caméra est d’une résolution beaucoup plus élevée (48MP), mais le téléobjectif est curieusement remplacé par un objectif macro 5MP. Une nouvelle fonctionnalité Super Steady OIS fait son apparition pour la première fois sur un appareil Samsung.

Le scanner d’empreintes digitales intégré est utilisé dans les deux, probablement le même capteur à ultrasons que Samsung utilise depuis un certain temps maintenant. Bien qu’il ne soit pas fait mention de prises casque, il était très répandu que ces téléphones en avaient tous deux – nous devrons attendre plus d’images avant de pouvoir confirmer.

Nous ne connaissons pas encore la date de sortie exacte de l’un ou l’autre des téléphones, mais le Note10 Lite coûtera 599 € tandis que le S10 Lite sera un peu plus à 649 €. Ils seront probablement disponibles à l’achat à un moment donné dans le mois ou les deux prochains.