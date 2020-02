les professionnels veulent contourner le coronavirus

League of Legends: le coronavirus n’arrêtera pas les jeux, mais les fans ne pourront pas profiter pleinement du spectacle

Selon la LPL, tous les joueurs devront terminer une période de quarantaine surveillée de 14 jours et répondre à “toutes les exigences sanitaires locales” avant de pouvoir participer au nouveau format. Et pour s’assurer que chaque match est correct, la ligue enverra des arbitres au siège de chaque équipe. “Dans ce nouveau format LPL 2020, ce sera la première fois qu’un championnat professionnel de League of Legends sera organisé en ligne”, ont déclaré les organisateurs sur Twitter. «Il y aura probablement des difficultés techniques auxquelles nous ne serons pas préparés, mais nous ferons de notre mieux pour les résoudre en temps opportun. Nous sommes impatients de continuer à offrir à tous le gameplay passionnant et bourré d’action pour lequel la LPL est connue. “

Malheureusement, en particulier pour ces événements importants, le coronavirus est vraiment un fléau. Deux nouvelles équipes ont rejoint la LPL cette année, portant le nombre total d’équipes à 16. Dans cette division, il y a aussi une nouveauté importante: c’est la première fois que chaque équipe a la permission de porter un uniforme Nike, avec beaucoup de personnalisation des maillots eux-mêmes, de la marque LPL et des baskets attachées pour chaque joueur.

Pour l’instant, la ligue nationale coréenne, le LCK, il joue encore à des jeux dans une arène. Toutefois, les spectateurs sont exclus, qui a créé une atmosphère tout aussi sûre mais tiède pour les joueurs et les spectateurs qui regardent en ligne. LCS et LEC, quant à eux, continuent avec un public en direct.

On espère, bien sûr, que le coronavirus cessera bientôt et que tout reviendra à la normale. Jusqu’à ce que cela se produise, Riot Games, le développeur de League of Legends, a besoin d’un plan de sauvegarde pour son tournoi annuel Mid-Season Invitational (MSI). Cette prestigieuse compétition réunit les meilleures équipes de tous les principaux continents, dont LPL et LCK. En ce moment, Riot Games ne sait pas quoi faire: il peut y avoir des restrictions sur le lieu ou non de l’événement.