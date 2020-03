Les projections du box-office de Black Widow prévoient un week-end d’ouverture de 115 millions de dollars

Premières projections au box-office pour Veuve noire appeler pour que le film ait un week-end d’ouverture impressionnant. La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel approche à grands pas alors que Scarlett Johansson dirigera enfin son propre film, après des années de fans exprimant leur intérêt pour un film Black Widow. Après la mort de Natasha Romanoff dans Avengers: Fin de partie, cependant, son aventure solo se déroulera entre Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War.

Même si le public du monde entier sait déjà comment se termine l’histoire de Natasha, Black Widow permet aux studios Marvel d’en faire la pièce maîtresse pour la première fois. En plus de raconter l’histoire de Black Widow, le film présentera également plusieurs personnages qui pourraient avoir des rôles importants dans l’avenir du MCU. En conséquence, il y a eu beaucoup d’excitation parmi les fans de hardcore – même si l’on peut toujours affirmer que Marvel livre le film trop tard. Bien qu’il n’y ait peut-être pas de niveaux d’excitation Infinity War ou Endgame pour Black Widow, il devrait toujours très bien fonctionner au box-office.

Selon les premières projections de Box Office Pro, Marvel Studios pourrait voir Black Widow s’ouvrir à 115 millions de dollars au niveau national lors de son week-end d’ouverture. Sur le bas de gamme, le site prévoit une ouverture de 90 M $ et un sommet de 130 M $. Si le film s’ouvre aux 115 millions de dollars prévus, il est alors prévu que Black Widow terminera sa course nationale avec plus de 300 millions de dollars gagnés. Cependant, ces chiffres ne proviennent pas du suivi officiel du box-office, qui n’arrivera que beaucoup plus tard.

En utilisant l’ouverture prévue de 115 millions de dollars comme base de référence pour Black Widow, cela permettrait au film d’avoir un box-office très réussi. Il deviendrait le quatorzième film MCU à ouvrir au nord de 100 millions de dollars au pays et à égalité avec l’ouverture de 117 millions de dollars de Spider-Man: Homecoming. Cependant, le film devrait être exceptionnellement performant à l’étranger s’il devait gagner 1 milliard de dollars dans le monde. Cela pourrait s’avérer encore plus difficile avec l’effet du coronavirus sur l’industrie cinématographique du monde entier. Pourtant, Disney ne prévoit pas de retarder Black Widow pour l’éviter.

Si Black Widow a le type de succès que l’on prévoit actuellement, cela pourrait ouvrir les possibilités pour Marvel Studios de poursuivre la franchise de différentes manières. L’introduction de Yelena Belova (Florence Pugh) pourrait lui permettre de reprendre le manteau Black Widow et d’être à la tête d’une éventuelle suite. Il n’est pas non plus hors de la possibilité que Johansson puisse jouer dans une suite, car on pourrait théoriquement se situer entre Infinity War et Endgame. Aussi longtemps que Veuve noire fonctionne bien, il est difficile d’imaginer que Marvel Studios ne trouve pas de moyens supplémentaires pour continuer cette histoire.

