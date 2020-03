les promotions qui réservent également 100 giga par mois

avec WindTre les utilisateurs ont une opportunité vraiment unique entre leurs mains, vous pouvez activer offres à partir de 100 gigaoctets de trafic de données à la vitesse de navigation maximale possible, en ne payant que pour eux 5,99 euros par mois.

Les solutions que nous allons énumérer, il est important de s’en souvenir, ne sont pas à la portée de tous les consommateurs, mais sont distribuées exclusivement en version attaque de l’opérateur, ergo activé par ceux qui se retrouvent sortis de un virtuel ne dépend pas de WindTre (y compris LycaMobile, PosteMobile, Fastweb Mobile et CoopVoce, avec l’ajout de Kena et ho.Mobile), sur demande obligatoire de portabilité du numéro d’origine.

WindTre: la promotion est vraiment incroyable

La solution la plus agressive et demandée par les utilisateurs est certainement la Go 100 Top + Easy pay, une promotion par bien 100 giga du trafic de données, avec des annexes 200 SMS et minutes illimitées appeler n’importe qui, en vente pour la modique somme de soleils 5,99 euros par mois.

Être distribué exclusivement en version Easy Pay, il est bon de rappeler qu’il existe une caution contractuelle d’une durée égale à 24 mois (si la portabilité requise avant la date limite entraînera le paiement d’une pénalité de 49,99 euros), ainsi que le paiement via compte bancaire ou carte de crédit non rechargeable.

Il en va de même, mais avec un prix final légèrement différent, Go 100 Fire Easy Pay, une promotion de 6,99 euros par mois, toujours en mesure d’accorder l’accès à 200 SMS pour envoyer à tout le monde, 100 gigaoctets de trafic et des minutes illimitées pour appeler qui vous voulez.

Les deux peuvent être demandés uniquement et exclusivement dans les points de vente disséminés sur le territoire national.