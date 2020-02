Les publicités IOS font la promotion des services Apple

L’ingénieur Tumblr Steve Streza a dénoncé le “bombardement” des publicités sur iOS qu’Apple produit car il souhaite étendre les abonnements à ses nouveaux services.

Je ne sais pas pour vous, mais cela me rend nerveux qu’après avoir payé religieusement des centaines d’euros pour un PC ou un appareil, je dois avaler une quantité alarmante de publicités et d’applications que je n’ai pas demandées, ni besoin, ni rien à voir avec ce que nous comprenons comme le logiciel concret et nécessaire pour compléter un système d’exploitation.

Nous avons déjà dénoncé Windows 10 Bloatware à plusieurs reprises et la quantité alarmante de logiciel “indésirable”, inutiles, répétés ou indésirables que Microsoft et les fabricants incluent dans le système d’exploitation. De plus, Microsoft profite de sa position privilégiée dans Windows pour booster ses propres applications et services contre d’autres concurrents, avec campagnes publicitaires comme le dernier d’Edge contre Firefox dans le menu de démarrage du système.

Et que dire d’Android, plus ou moins la même chose. Google a besoin de sa licence pour utiliser ses services et applications et pour couronner le tout, les fabricants de mobiles incluent une énorme quantité d’applications et de services installés. La grande majorité est absolument inutile, répétée avec celles de Google et il n’est pas difficile de trouver des adwares. Ils gèrent également des services partout, qui se connectent à des publicités internes et externes qui, souvent, ne peuvent même pas être éliminées ou nécessitent des connaissances que l’utilisateur n’a pas à pied.

Annonces IOS

Apple n’échappe pas à la controverse, bien que l’on puisse penser le contraire car la vérité est que jusqu’à récemment le Mac ou l’iPhone étaient des appareils qui se démarquaient par leur “propreté”. La situation a changé, selon un ingénieur de la plateforme de microblogging, Tumblr, qui Évaluez iOS directement comme logiciel publicitaire.

“Beaucoup, beaucoup d’annonces, sur les appareils pour lesquels vous payez. iOS 13 contient de nombreuses publicités Apple qui font la promotion de leurs propres services à partir du moment où vous l’avez configuré et tout au long de l’expérience utilisateur. Certains peuvent être supprimés ou masqués, mais la plupart ne peuvent pas être bloqués ou supprimés, car ils sont conçus exprès dans des applications centrales telles que Music et App Store », explique l’ingénieur.

Streza a documenté dans son blog certaines de ces publicités sur IOS, notamment Apple Music, Apple TV +, Apple News +, Apple Card, Apple Arcade ou l’App Store. Signaler souvent ils reproduisent en pleine page et imbriqués dans tout le système d’exploitation, ils ne peuvent être évités et peuvent même être envoyés via notifications push.

«Il y a un terme pour décrire un logiciel qui a beaucoup d’annonces immobilières: adware, dans ce qui est malheureusement devenu iOS«, Précise Streza, soulignant qu’il est impossible de bloquer ces publicités sur iOS, puisque le bloqueur de contenu ne fonctionne que pour le navigateur Safari.

«Bien sûr, Apple a le droit d’informer les utilisateurs sur ses services et d’essayer de les convaincre de s’y abonner. Et je ne suis peut-être pas d’accord avec mon évaluation selon laquelle certains sont de la publicité directe. Individuellement, la plupart de ces cas ne sont pas insidieux en eux-mêmes. Mais quand vous les regardez ensemble, ils brossent un tableau de la façon dont Apple aggrave l’expérience utilisateur pour accélérer la croissance de ses services à tout prix«, Décrivez.

«Ce problème ne s’améliorera pas. Apple étendra ses services, à la fois en profondeur et en profondeur, et le problème d’adware ne fera qu’empirer, à moins que les clients dénoncent la situation », explique Streza, soulignant ce que signifie une division de services pour Apple qui a battu tous les records le trimestre dernier en entrant 12,72 milliards de dollars, avec l’App Store en tête comme l’App Store la plus rentable de la planète et aujourd’hui un élément essentiel de l’activité mobile d’Apple.

“Il est temps que la communauté technologique reconnaisse qu’Apple ne conçoit plus ses produits pour offrir une grande expérience, mais comme une source de ventes supplémentaires pour emmener les utilisateurs dans un jardin avec des murs de paiement”, explique cet ingénieur Tumblr dans un article de blog