Les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile américains subissent actuellement des pannes – .

Si vous constatez des problèmes avec votre téléphone portable et votre connectivité aujourd’hui, vous n’êtes pas seul.

Des rapports ont été diffusés sur les pannes majeures des quatre grands opérateurs de téléphonie mobile américains, y compris Verizon, T-Mobile, Sprint et AT&T (ainsi que certains petits opérateurs), Down Detector affichant des rapports, en particulier sur la côte Est. Les utilisateurs utilisent également les médias sociaux pour essayer de comprendre ce qui se passe, alors que les opérateurs eux-mêmes résolvent les problèmes.

En ce qui concerne Verizon, les problèmes semblent être principalement liés à l’utilisation réelle des cellules, bien qu’il y ait eu des rapports sporadiques selon lesquels l’utilisation d’Internet mobile a été affectée (et un plus petit nombre de clients se plaignant de «pannes totales».

Hey @TMobile Je n’ai reçu aucun type de signal toute la matinée près de Greensboro, NC. Que se passe-t-il? ☹️

Votre service a-t-il également été affecté? Verizon, pour sa part, a déclaré à une filiale locale de nouvelles télévisées à Raleigh, en Caroline du Nord, que la panne semble avoir été le résultat d’une modification de son réseau qui a eu un impact sur un certain nombre de sites cellulaires.

Voici un aperçu de la dernière carte des pannes en direct (en début d’après-midi de vendredi) montrant les problèmes de Verizon, via Down Detector, qui a montré des milliers de rapports de problèmes pour le transporteur à partir de vendredi matin:

